BJP High Command Warns Maharashtra Unit Over AIMIM Alliance Ahead of Key Civic Polls

BJP AIMIM Row: ओवैसींसोबत युतीचा फटका! भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा महाराष्ट्रात ‘थेट इशारा’, पडद्यामागे काय घडलं?

ओवैसींच्या पक्षासोबत स्थानिक पातळीवर झालेल्या युतीमुळे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची नाराजी वाढली असून, मुंबई महानगरपालिका व इतर महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य नेतृत्वाला कठोर इशारा देण्यात आला आहे.
भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी महाराष्ट्रातील राज्य पातळीवरील नेत्यांना ओवैसींच्या पक्षासोबतच्या युतीबाबत कठोर इशारा दिला आहे. या युतीमुळे पक्षाच्या प्रतिमेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, येत्या मुंबई महानगरपालिका आणि इतर मोठ्या शहरांच्या निवडणुकांमध्ये त्याचा विपरीत प्रभाव पडू शकतो, अशी चिंता पक्षाला वाटत आहे. राज्यातील संघटनेनेही या मुद्द्यावर कडक भूमिका घेतली. पक्षांतरबंदी कायद्याचा या निवडणुकांमध्ये वापर होत नसल्यामुळे, पक्ष आपली प्रतिष्ठा राखण्यासाठी या कायद्याचा आधार घेत आहे.

