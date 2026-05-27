UP Crime: भाजप नेत्याने महिला डॉक्टरला गुंगीचे औषध देऊन बनवला अश्लील व्हिडिओ ; गुन्हा दाखल, पक्षात मोठी फूट

उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यातील चांदपूर येथे एका महिला डॉक्टरने भाजपच्या जिल्हा मंत्री प्रभात यादव यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. तक्रारीनुसार, प्रभात यादव यांनी डॉक्टरच्या जेवणात गुंगीचे औषध मिसळून तिला बेशुद्ध केले आणि त्यानंतर तिचे अश्लील व्हिडिओ व फोटो काढले. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..पतीच्या निधनानंतर सुरू झाला छळमहिला डॉक्टरने पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत सांगितले की, सुमारे दहा महिन्यांपूर्वी तिच्या पतीचे निधन झाले. त्यानंतर प्रभात यादव रुग्णांसोबत वारंवार तिच्या दवाखान्यात येऊ लागले. डॉक्टरचा आरोप आहे की, यादव यांनी एकदा तिच्या जेवणात गुंगीचे औषध टाकून तिला बेशुद्ध अवस्थेत आणले आणि त्यानंतर मोबाइल फोनद्वारे तिचे अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो तयार केले.याशिवाय, प्रभात यादव यांनी दीर्घकाळापासून तिच्यावर ब्लॅकमेलिंग केल्याचे आणि शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचेही तिने सांगितले आहे. आरोपी सतत पैशांची मागणी करत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकाराची माहिती डॉक्टरने आपल्या कुटुंबीयांना दिली होती..पोलिसांकडे सुरक्षा आणि कारवाईची मागणीतक्रारीत महिला डॉक्टरने आरोपीविरोधात तात्काळ अहवाल दाखल करण्याची आणि स्वतःला सुरक्षा पुरवण्याची विनंती केली आहे. चांदपूरचे जिल्हाधिकारी दीपक सिंह यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, महिलेच्या तक्रारीवरून प्रभात यादव यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कारवाई केली जाईल..भाजपमध्ये फूट, स्थानिक पातळीवर नाराजीया प्रकरणामुळे चांदपूरमध्ये भाजप पक्षात मोठी फूट पडल्याचे दिसून येत आहे. रविवारी एका गटाने बैठक आयोजित करून आरोपी नेत्याविरोधात मोहीम सुरू केली. भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते आणि सदस्यांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी करताना दोषी व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्याची आग्रह धरला आहे..लखनऊपर्यंत पोहोचले प्रकरणहे संपूर्ण प्रकरण आता पक्षाच्या उच्चस्तरीय पातळीपर्यंत पोहोचले आहे. भाजप हायकमांडने या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. समिती लवकरच तपास सुरू करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.पोलिस तपासात प्रभात यादव यांच्याकडील मोबाइल फोन आणि इतर पुराव्यांची तपासणी केली जाणार आहे. या प्रकरणात आणखी काही महत्त्वाच्या माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. महिलेच्या आरोग्य आणि मानसिक स्थितीचीही तपासणी करण्यात येत असल्याचे समजते.