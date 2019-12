ShamelessSmriti : तुमचा 'आय क्यू' चेक करा; स्मृती इराणींना नेटकऱ्यांनी सुनावले!

झारखंडमध्ये एका जाहीर सभेप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देशातील बलात्काराच्या घटनांबाबत केलेल्या वक्तव्याचा मुद्दा लोकसभेत चर्चेचा विषय ठरला.

Jyada interest inka rahul gandhi ke statements pe hota hai aur apne leaders ke activities pe kam. If it was opposite they cud have saved 20 girls. #ShamelessSmriti pic.twitter.com/SnJCSrm5L6 — Nishat Khan (@Nishatkhan272) December 13, 2019

सध्या देशात 'रेप इन इंडिया' असंच चित्र दिसत आहे, असे राहुल यांनी या भाषणावेळी म्हटले होते. त्यानंतर भाजप नेत्या आणि केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि भाजपच्या लोकेश चॅटर्जी यांनी राहुल यांना या मुद्द्यावरून लक्ष्य बनवले.

#YoSmritiSoDumb Why are people taking Smriti seriously? Everyone knows she has an IQ lower than the number of days she spent at Yale. Proof below. pic.twitter.com/lqGMPKqHyN — "Nuttyananda Of Kailaasa" Lion (@Loquacious_Lion) December 13, 2019

मात्र, त्यानंतर राहुल यांनी 'रेप इन इंडिया' म्हणत भारतातील महिलांवर बलात्कार करण्याचं निमंत्रण दिलं. राहुल यांचा जनतेला हा संदेश आहे का? असा प्रश्न इराणी यांनी उपस्थित केल्याने त्यांना नेटकऱ्यांनी चांगलेच फैलावर घेतले आहे. त्यानंतर #ShamelessSmriti आणि #YoSmritiSoDumb हे ट्रेंड ट्विटरवर सुरू झाले.

उन्नाव आणि कथुआ येथील बलात्कार प्रकरणावर इराणींनी चकार शब्द उच्चारला नाही. या दोन्ही बलात्कार प्रकरणात भाजप नेत्यांवर दोषारोप करण्यात आले असल्यामुळे कदाचित इराणींनी याविषयी बोलणं टाळलं. मात्र, राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावर स्मृती इराणींनी जोरदार विरोध दर्शविला.

Yesterday around 5 people died of police bullets merely for protesting #CABBill2019 but BJP has successfully diverted entire country to #RahulGandhi #SmritiIrani #ShamelessSmriti #IndiansAreNotRapists. Spin a lie scream a lie start trend, counter trend, stay distracted. — Sanjukta Basu (@sanjukta) December 13, 2019

राहुल गांधी यांच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्लीचा उल्लेख रेप कॅपिटल असा केला होता. या भाषणाचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. या भाषणाचा दाखला नेटिझन्स स्मृती इराणींनी देत आहेत.

#ShamelessSmriti why she silent when Chinmiyanand,kuldeep sengar raped girls? pic.twitter.com/nmekfNN4Pp — Taj Muhammad khan (@Tajkhan80191) December 13, 2019

Smriti Irani is now perhaps the strongest voice in support of rapists. Shame. #ShamelessSmritihttps://t.co/L1L0MprOKa — Priya (@priyapyari55) December 13, 2019

तर काही नेटकऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, नागरिक सुधारणा विधेयक (सीएबी) वरून ईशान्य भारत पेटला असताना संपूर्ण देशाचे लक्ष्य यावरून हटविण्यासाठी स्मृती इराणींनी पब्लिसिटी स्टंट केला आहे.

@smritiirani Who remained Silent during - Kuldeep Sengar Case

- MJ Akbar case

- Chinmaynand case is now agitated & hurt By @RahulGandhi rape criticism. Hypocrisy ki bhi Seema hoti hai Yale Madam.

Look what is tweeted in 2012 @pankhuripathak @INCIndia#ShamelessSmriti https://t.co/WCwXyMVrGL — Adv. Ravi Magadum ‏ ರವಿ ಮಗದುಮ್ (@ravi_magdum) December 13, 2019

National School Of Drama was started in 1959. Some People even after that:#ShamelessSmriti pic.twitter.com/iV5Eyercek — AJinkya Gaikwad (@_AJinkyaGaikwad) December 13, 2019

काँग्रेस महिला अत्याचाराचे राजकारण करत आहे. मात्र, भारतातील सर्व स्त्रिया राहुल गांधींना जशास तशे उत्तर देतील, असे इराणींनी म्हटले आहे.

#YoSmritiSoDumb because she failed in class 12 exam twice. Third time she got a royal 47% mark's. pic.twitter.com/EIqOIahSuU — Rofl Republic (@i_theindian) December 13, 2019

एम. जे. अकबर, कुलदीप सेनगर, चिन्मयानंद या भाजप नेत्यांवर लैंगिक शोषण आणि महिला अत्याचाराचे आरोप आहेत. मात्र, या बाबत स्मृती इराणी यांनी कधीही कोणती प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यामुळे 'आपला तो बाळा अन् दुसऱ्याचं ते कारटं' अशी भूमिका इराणी घेत आहेत. त्यामुळे त्या नेटकऱ्यांच्या निशाण्यावर आहेत.