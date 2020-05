ठाकरेंनी महाआघाडी तोडावी अन्यथा...; भाजप नेत्याने दिला इशारा

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाविाकास आघाडी तोडावी आणि राज्य सरकार बरखास्त करावे. अन्यथा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी उद्धव ठाकरेंचं राजकारण संपवून टाकतील असा इशारा भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभा खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिला आहे. त्यांनी ट्विट करत हा इशारा दिला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाला आळा घालण्यास उद्धव ठाकरे सरकार असमर्थ ठरत असून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन लागू करणे हाच एकमेव पर्याय उरतो. उद्धव यांनी आत्ताच महाविकासआघाडी तोडावी. आर्टिकर ३५६ नुसार यावर राष्ट्रपती निर्णय घेऊ शकतात असेही त्यांनी सुचविले आहे. महाराष्ट्रातील सध्याची स्थिती पाहता तिथे राष्ट्रपती शासन लावणे हाच एक मार्ग असल्याचे ते म्हणाले.

The Corona Crisis: President’s Rule, the only way out in Maharashtra? https://t.co/4KKOraQpw8 via @PGurus1 : My view: “Time is now or never: Uddhav break the alliance now otherwise NCP and Congress will destroy you by staged events”

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 20, 2020