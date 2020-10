उत्तर प्रदेशात भरदिवसा हत्या; भाजप आमदार म्हणाले आरोपीने आत्मरक्षण केले

बलिया : उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यात गुरुवारी एक धक्कादायक घटना घडलीय. एका बैठकीत झालेल्या वादाची अंतिम परिणीती गोळीबारात होऊन एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे आणि आता या प्रकरणाला राजकारणाचा रंग दिला जातोय. यातील आरोपीचे समर्थन स्थानिक भाजपा आमदार करताना दिसतायत. त्यांनी एक वक्तव्य जाहीर केलंय ज्यात ते आरोपीची बाजू घेताना दिसतायत. आरोपीचीही बाजू ऐकून घेतली पाहीजे, असं त्यांनी म्हटलंय. याबाबतचे वृत्त एनडीटीव्हीने दिलंय.

काय आहे घटना?

पोलिसांनी याबाबत माहिती दिलीय की, रेशन दुकांनांच्या वाटपासंबंधीची एक बैठक सुरु असताना उत्तर प्रदेशतील बलिया येथे हा वाद झाला. या वादात शिवीगाळ, दगडफेक आणि मारहाण झाली. या वादाची परिणीती अंतिमत: गोळी झाडून हत्या करण्यात झाली. गोळीबार झाल्यानंतर घटनास्थळी एकच धावपळ सुरु झाली होती. या गोळीबाराच्या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. पाच सेकंदाच्या या व्हिडीओत तीन वेळा गोळीबार झाल्याचे दिसून येत आहे. तसेच गोळीबारानंतर लोक घाबरुन पळताना दिसत आहेत.

BJP leader Dhirendra Singh kills youth in front of SDM & Circle Officer in Balia, UP

