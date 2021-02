'राम मंदिराच्या नावे पैसे गोळा करुन दारू पितात'; काँग्रेस आमदाराचा भाजप नेत्यांवर आरोप

झाबुआ : मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस नेत्याने केलेले एक वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. या वक्तव्यावरुन सध्या उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. दिग्विजय सिंह यांचे भाऊ लक्ष्मण सिंह यांनी अलिकडेच वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्यानंतर आता वरिष्ठ काँग्रेस नेते आणि आमदार कांतीलाल भूरिया यांनी असंच केलेलं एक विधान सध्या चर्चेत आहे. त्यांनी म्हटलंय की, 'भाजपचं स्वप्न हे राम राम जपना, पराया माल अपना' असं आहे. हे आपल्याकडून वर्गणी घेतील आणि आता पंचायत, नगरपालिकेच्या निवडणुकीत आपल्या विरोधातच खर्च करतील.

BJP leaders collected thousands of crores over the years in the name of Ram Temple construction. Where did that fund go? They collect donations in day & drink alcohol using the same money at night: Congress MLA Kantilal Bhuria (01.01.2021) pic.twitter.com/AEAZW9XGPT

