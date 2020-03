'भाजपकडून 25 ते 35 कोटी देऊन काँग्रेस आमदार खरेदीचा प्रयत्न'

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील काँग्रेस सरकार पाडण्यासाठी भाजपकडून 25 ते 35 कोटी रुपये देऊन काँग्रेसच्या आमदारांना खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजयसिंह यांनी केला आहे. मध्य प्रदेशातील कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्यासाठी भाजपकडून प्रयत्न केले जात आहेत. अवघ्या काही जागांसाठी विरोधी पक्षात बसावे लागलेल्या भाजपने काँग्रेस आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न सुरु केल्याचाही आरोप केला जात आहे. दिग्विजयसिंह म्हणाले, की काँग्रेस आमदारांना विकत घेण्यासाठी मध्य प्रदेश भाजपाकडून घोडेबाजार केला जात आहे. मध्य प्रदेशातील आमदार कर्नाटकमधील आमदारांसारखे नाहीत. हे बिकाऊ आमदार नाहीत. मी कोणत्याही पुराव्याशिवाय आरोप लावत नाही. शिवराज चौहान आणि नरोत्तम मिश्रा यांच्यात एकमत झालेले आहे. एकाने मुख्यमंत्री आणि दुसऱ्याने उपमुख्यमंत्रिपद घेण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. शिवराज चौहान यांच्याकडून काँग्रेस आमदारांना फोन लावण्यात येत आहेत. एका आमदाराला 25 ते 35 कोटी रुपये ऑफर दिली जात आहे. 5 कोटी आता घ्या, दुसऱ्या टप्पा राज्यसभा निवडणूक आणि तिसऱ्या टप्प्यात संपूर्ण रक्कम सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी देऊ असे सांगितले जात आहे.

Web Title: BJP leaders trying to buy Congress MLAs in MP alleges Digvijaya Singh