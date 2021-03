Breaking News: भाजप खासदार रामस्वरुप शर्मा यांची आत्महत्या

नवी दिल्ली- भाजप खासदार रामस्वरुप शर्मा (वय 62) यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती कळत आहे. रामस्वरुप शर्मा हे हिमाचल प्रदेशमधून दोनवेळा लोकसभेवर निवडून आले आहेत. त्यांचा मृतदेह खासदारांचे निवासस्थान 'गोमती' याठिकाणी आढळून आला आहे. दिल्लीच्या राममनोहर लोहिया हॉस्पिटलजवळ त्यांचे निवासस्थान आहे. पोलिस प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, त्यांनी आत्महत्या केली असून यामागचं कारण समजू शकलेलं नाही. माहितीनुसार, त्यांनी आपल्या खोलीमध्ये फाशी लावून घेतली आहे. यावेळी दरवाजा आतून बंद करण्यात आला होता. त्यांच्या स्टाफने फोन केल्यानंतर पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. रामस्वरुप यांच्या मृत्यूमुळे आज होणारी भाजप खासदारांची बैठक रद्द करण्यात आली आहे.

BJP MP from Mandi, Ram Swaroop Sharma died allegedly by suicide in Delhi. Police received a call from a staffer. He was found hanging and the door was closed from inside: Delhi Police

Visuals from Gomti Apartments where he was found dead. pic.twitter.com/OVOs1NP5W2

— ANI (@ANI) March 17, 2021