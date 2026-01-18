Mumbai Mahapalika: मुंबईतील भाजपच्या विजयामुळे 'आसाम'ची सभा गाजली, नरेंद्र मोदींचे मोठे विधान!

आसामच्या कालियाबोर भागात आयोजित एका मोठ्या जनसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस पक्षावर तीव्र हल्ला चढवला. त्यांनी सांगितले की, सध्या भाजप हा देशातील जनतेचा सर्वोच्च विश्वासू पक्ष बनला आहे. मागील दीड वर्षांपासून देशातील लोकांचा भाजपवरील विश्वास सतत वाढत चालला आहे. नुकत्याच झालेल्या बिहार निवडणुकांमध्ये, २० वर्षांनंतरही तेथील मतदारांनी भाजपला अभूतपूर्व मते आणि जागा बहाल केल्या. .दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील महापौर आणि नगरसेवक निवडणुकांचे निकाल लागले. जगातील सर्वांत मोठ्या महानगरपालिकांपैकी एक असलेल्या मुंबईत, जनतेने प्रथमच भाजपला जबरदस्त जनादेश दिला. मुंबईत विजयाचे उत्सव साजरे होत असताना, काझीरंगा येथेही आनंदाची उधळण होत आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शहरांतील नागरिकांनी भाजपला सेवा करण्याची मोठी संधी प्रदान केली आहे..पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले की, अलीकडील सर्व निवडणुक निकालांमधून एक स्पष्ट संदेश मिळतो. देशातील मतदारांना आता चांगले शासन आणि विकास हवा असून, ते विकास आणि सांस्कृतिक वारसा यांच्यावर एकत्रित लक्ष देत आहेत. म्हणूनच ते भाजपला प्राधान्य देत आहेत. ते पुढे म्हणाले, "या निवडणुकांमधून आणखी एक महत्त्वाचा बोध मिळतो. देश काँग्रेसच्या नकारात्मक राजकारणाला वारंवार नकार देत आहे. मुंबई हे शहर जेथे काँग्रेसचा उदय झाला, तेथे आज हा पक्ष चौथ्या किंवा पाचव्या स्थानावर फेकला गेला आहे.".ईशान्य भारताच्या विकासाबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, ईशान्य भागातील सर्वांत मोठी समस्या नेहमीच अंतराची राहिली आहे. मन आणि ठिकाणांमधील हे अंतर. दशकांपासून, येथील रहिवाशांना वाटत होते की देशाचा विकास इतरत्र होत असून, त्यांना मागे ढकलले जात आहे. याचा प्रभाव केवळ अर्थव्यवस्थेवर नव्हे तर विश्वासावरही पडला..Mumbai Mayor: शिंदे गटातील नगरसेवक उद्धव ठाकरेंकडे परतणार? मुंबईत काय चाललंय? महापौरपदासाठी गूढ वाढलं.धारणा बदलण्यासाठी प्रयत्नते म्हणाले, "भाजपने ही धारणा बदलण्यासाठी प्रयत्न केले. दुहेरी इंजिन असलेल्या सरकारने ईशान्य भागातील विकासाला प्राधान्य दिले. रस्ते, रेल्वे, हवाई आणि जलमार्गांद्वारे आसामला जोडण्याचे कार्य एकाच वेळी सुरू झाले, पण काँग्रेसने याकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना, आसामला रेल्वेसाठी फारच कमी निधी मिळाला: सुमारे २००० कोटी रुपये. आता भाजप सरकारने तो दरवर्षी सुमारे १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे.".निसर्ग संरक्षणावर जोर निसर्ग संरक्षणावर जोर देताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, निसर्गाचे जतन केले की संधी निर्माण होतात. मागील काही वर्षांत काझीरंगाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत सातत्याने वाढ झाली आहे. स्थानिक युवकांना होमस्टे, मार्गदर्शन सेवा, वाहतूक, हस्तकला आणि छोटे उद्योग यांद्वारे नवीन कमाईचे मार्ग उपलब्ध झाले आहेत..ते म्हणाले, "आज मी तुम्हा सर्वांचे, आसामच्या नागरिकांचे आणि येथील सरकारचे एका विशेष गोष्टीसाठी अभिनंदन करतो. पूर्वी एक वेळ असा होता की काझीरंगात एकशिंगी गेंड्यांची शिकार ही आसामची सर्वांत मोठी समस्या बनली होती. २०१३-१४ मध्ये गेंडे मारले गेले. भाजप सरकारने ठरवले की हे यापुढे होणार नाही. त्यानंतर, आम्ही सुरक्षा यंत्रणा मजबूत केली, वन विभागाला आधुनिक साधने दिली, देखरेख प्रणाली बळकट केली आणि महिलांचा सहभाग वाढवला. याचे सकारात्मक फलित दिसले आहेत. २०२५ मध्ये गेंडा शिकारीची एकही घटना घडली नाही.".Mumbai Mayor : मुंबईत ९४ वर्षात महापौरपदी ३५ अमराठी, शिवसेनेचे सर्व महापौर मराठीच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.