भाजपकडून विधानसभेसाठी 32 उमेदवारांची यादी जाहीर

नवी दिल्ली :भारतीय जनता पक्षाकडून वेगवेगळ्या राज्यातील विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी 32 उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ओदिशा, छत्तीसगड, आसम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मेघालय, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम आणि तेलंगण या राज्यांधील विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या उमेदवारांचा समावेश आहे. भाजपाने उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी 10, केरळ 05, आसाम 04, पंजाब 02, हिमाचल प्रदेश 02, सिक्कीम 02, बिहार 01, छत्तीसगड 01, मध्यप्रदेश 01, मेघालय 01, ओडिशा 01, राजस्थान 01 तर तेलंगणातील एका जागेचा या यादीत समावेश आहे. 17 राज्यांमधील विधानसभेच्या 64 जागांसाठी २१ ऑक्टोबर रोजी पोटनिवडणुका होणार आहेत. यासाठी भारतीय जनता पक्षाकडून पहिल्या 36 उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली आहे.

