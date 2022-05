वसुंधरा राजेंना मोठा झटका! राजस्थान भाजप प्रमुखांनी केली ही घोषणा

भारतीय जनता पक्ष (BJP) पुढील वर्षी राजस्थानमध्ये (Rajasthan) होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या नावाने लढवणार आहे. राजस्थान भाजपचे प्रमुख सतीश पुनिया यांनी शनिवारी (ता. २१) ही घोषणा केली. राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जाऊ शकतो. (BJP will contest Rajasthan elections in the name of PM Modi)

कधी चेहरे जाहीर होतात तर कधी नाही. भाजप आगामी निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढणार आहे. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेल्या नाहीत, तरीही आम्ही जिंकलो. जयपूरमध्ये भाजपच्या तीन दिवसीय रणनीती बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी सतीश पुनिया यांनी ही माहिती दिली.

आगामी निवडणुकीच्या वर्षभराआधी हे विधान आले. राज्य भाजप प्रमुखांनी देखील पक्षाने नेतृत्वाची पुढची पिढी कशी तयार केली यावर भर दिला. यामुळे वसुंधरा राजे यांचे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी तसेच सतीश पुनिया यांच्याशी असलेले संबंध हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. मात्र, असे वृत्त फेटाळण्याचे अनेक प्रयत्न दोन्ही बाजूंकडून करण्यात आले.

वसुंधरा राजे यांचा ६९ वा वाढदिवस बुंदी जिल्ह्यातील केशोराईपाटन येथील मंदिराला भेट देऊन आणि रॅली काढून साजरा करण्यात आला. याकडे २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने अनेकांनी पाहिले. वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) यांनी अशोक गेहलोत सरकारवर हल्लाबोल केला होता. त्यांच्या जाहीर सभेला पोहोचलेली गर्दी आणि सतीश पुनिया वगळता डझनभर खासदार आणि आमदारांची उपस्थिती यावरून राजस्थानच्या राजकारणात वसुंधरा राजे यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे सिद्ध केले होते.

राजेंकडे नेतृत्वाची महत्त्वाची भूमिका?

वसुंधरा राजे व भाजप (BJP) अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासमवेत मंचावर आणि एक दिवसापूर्वी जयपूरमध्ये झालेल्या रोड शोमध्ये पुनिया आणि इतर नेत्यांशिवाय दिसल्या होत्या. राजस्थान (Rajasthan) भाजप अध्यक्षांच्या या घोषणेमुळे राजे यांच्याकडे राज्याच्या नेतृत्वाची महत्त्वाची भूमिका असू शकते. परंतु, त्या पक्षाच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार नसू शकतात. याचे संकेत म्हणून पाहिले जाऊ शकते.