'बंगालमध्ये भाजप दुहेरी आकडा गाठणेही कठीण; माझं टि्वट सेव्ह करा, नाहीतर...'

कोलकाता- भाजप नेते तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे पश्चिम बंगालच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर होते. हा दौरा प्रचंड गाजला. तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) काही दिग्गज नेत्यांनी मंत्रिपद आणि आमदारकीचा राजीनामा देत अमित शहांच्या उपस्थितीत भाजपत प्रवेश केला. माध्यमांतही अमित शहा यांच्या रॅलीला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद दाखवण्यात आला. परंतु, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी मात्र भाजपला आगामी निवडणुकीत दुहेरी आकडाही गाठता येणार नसल्याचे भाकित केले आहे. दुहेरी आकडा गाठण्यासाठी त्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागणार आहे, माझं टि्वट सेव्ह करुन ठेवा, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितलं आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीचे सहयोगी असलेले प्रशांत यांनी टि्वटमध्ये म्हटले की, माध्यमांनी भाजपचा गरजेपेक्षा जास्तच प्रचार आणि प्रसार केला आहे. परंतु, वास्तविकता ही आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला दुहेरी आकडा गाठण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.

For all the hype AMPLIFIED by a section of supportive media, in reality BJP will struggle to CROSS DOUBLE DIGITS in #WestBengal

PS: Please save this tweet and if BJP does any better I must quit this space!

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 21, 2020