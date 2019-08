दक्षिण कोरियात पाक समर्थकांना एकट्याच भिडल्या शाझिया इल्मी

जम्मू : जम्मू काश्मीरचे कलम 370 रद्द आणि राज्य फोडण्यावरून भारत पाकिस्तानमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. इंग्लंडमध्ये भारतीय आणि पाकिस्तानी समर्थकांमध्ये रंगलेल्या घोषणायुद्धावर याचे पडसाद उमटले आहेत. दक्षिण कोरियाला गेलेल्या भाजप आणि आरएसएसच्या पदाधिकाऱ्यांनाही पाकिस्तानी समर्थकांच्या घोषणाबाजीला सामोरे जावे लागले. त्यावेळी भाजपच्या नेत्या शाझिया इल्मी या पाक समर्थकांना एकट्याच भिडल्या.

केंद्र सरकारने धाडसी निर्णय घेत जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देत असलेल्या कलम 370 मधील तरतूदी रद्द केले. तसेच या राज्याचे विभाजन करत केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. यामुळे खवळलेल्या पाकिस्तानने भारताच्या उच्चायुक्तांना परत पाठवत रेल्वेसेवा, बससेवा बंद केली. तसेच भारतासोबतचा व्यापारही बंद करून टाकला.

"Don't Abuse Our PM": Shazia Ilmi To Protesters With Pak Flags In Seoul - NDTV https://t.co/VmFkUCEfyg

— Shazia Ilmi (@shaziailmi) August 18, 2019