उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमध्ये सोमवारी (ता. २३) मोठी दुर्घटना घडली. प्रभू घाटात एक बोट उलटली. या बोटीत सहा जण बुडाल्याची (Four drowned) माहिती आहे. खलाशांनी दोन जणांचा जीव वाचवला. (Boat capsized on Prabhu Ghat on the river Ganga)

काही लोक बोटावर स्वार होऊन बोटिंग करीत होते. दरम्यान, बोटीमध्ये पाणी भरल्याने बोट उलटली. बोट उलटल्यानंतर खलाशांनी नदीत उडी मारून दोन जणांचे प्राण वाचवले. तर चार जणांचा शोध सुरू आहे. स्थानिक पोलिस आणि गोताखोर बुडालेल्या (Four drowned) लोकांचा शोध घेत आहेत.

घटनास्थळी उपस्थित लोकांनी लोकांना बुडताना पाहिल्यानंतर पाण्यात उडी मारली. प्रभू घाटासमोर गंगेच्या मध्यभागी हा अपघात झाला. टुंडलाहून वाराणसीला (Varanasi) आलेले सहा जण जहाजातून निघाले होते. अचानक बोटीला छिद्र पडले आणि पाणी भरू लागले. लोकांना काही समजण्यापूर्वीच बोट नियंत्रणाबाहेर जाऊन गंगेत उलटली.