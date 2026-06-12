Manipur Violence: अपहृत सहा नागा नागरिकांचे मृतदेह सापडले; चोवीस तासांच्या तपासानंतर शोध, सरकारकडून कठोर कारवाईचा इशारा

इम्फाळ: कांगपोकपी जिल्ह्यातून अपहरण करण्यात आलेल्या सहा नागा नागरिकांचे मृतदेह सापडल्यानंतर मणिपूरचे मुख्यमंत्री वाय. खेमचंद सिंह यांनी राज्य सरकार अशा अत्याचाराबाबत गप्प बसणार नाही, असा इशारा दिला. दोषींना अटक करून कायद्यानुसार कठोर शिक्षा केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, बेपत्ता नागरिकांचे मृतदेह सापडल्यानंतर सेनापती जिल्ह्यात नागा पीपल्स फ्रंटच्या कार्यालयाची तोडफोड करून वाहनांची जाळपोळ केली. .Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.१३ मे रोजी कांगपोकपी जिल्ह्यातील लेइलोन वैफेई गावातून नागा समुदायातील सहा जणांचे सशस्त्र गटांनी अपहरण केले होते. बुधवारी मणिपूर पोलिस, सीआरपीएफ आणि आसाम रायफल्स यांच्या सुमारे ४५० जवानांनी २४ तास चालवलेल्या संयुक्त शोधमोहिमेनंतर सहा मृतदेह हाती लागले. .पोलिसांच्या मते, हे मृतदेह अपहरण झालेल्या नागा नागरिकांचे असण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, या घटनेच्या एक दिवस आधी सेनापती जिल्ह्यातून जवळपास महिनाभरापूर्वी अपहरण करण्यात आलेल्या १४ कुकी नागरिकांची सुटका करण्यात आली होती..दहशतवाद्यांचा हल्ला; दोन जणांची हत्याइम्फाळ : मणिपूरच्या कामजोंग जिल्ह्यातील एका गावावर गुरुवारी पहाटे संशयित दहशतवाद्यांनी हल्ला करून दोन जणांची गोळ्या झाडून हत्या केली, तर सुमारे ३० घरे जाळून टाकली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. म्यानमार सीमेलगत असलेल्या कुलतूह कुकी या छोट्या गावावर हा हल्ला झाला. हल्लेखोरांनी गावात घुसून गोळीबार केला आणि अनेक घरांना आग लावली. या घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला..Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.कांगपोकपी जिल्ह्यात सहा नागा नागरिकांचे मृतदेह सापडल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात ही घटना घडली आहे. हल्लेखोरांची ओळख अद्याप पटलेली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. कुकी बाप्टिस्ट कन्वेशन संघटनेने हत्याकांडाचा तीव्र निषेध करत नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने ठोस आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.