हाडांपासून त्याने तयार केला 'देवमासा'

मच्छलीपट्टणम : आंध्रप्रदेशातील एका जीवशास्त्रज्ञाने अवघ्या दोन महिन्यांत देवमाशाच्या हाडांपासून एक परिपूर्ण असा सांगाडा तयार केला आहे. हा सांगाडा तयार करण्यासाठी तो मागील दोन वर्षांपासून मेहनत घेत होता. दरम्यान समुद्राच्या वेगवेगळ्या भागातून किना-यावर वाहून आलेल्या हाडांच्या सहाय्याने त्याने या महाकाय सांगाड्याचा निर्माण केला आहे. तसेच ज्याठिकाणची हाडे मिळाली नाहीत तिथे त्याने प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा वापर केला आहे. कुमपतला बालाजी असे या जीवशास्त्रज्ञाचे नाव आहे. तो आंद्ध्रप्रदेशातील कोरींग सागरी संग्रहालयात शास्त्रज्ञ म्हणून काम करत असून तिथेच त्याने हा 32 फूटाचा महाकाय सांगाडा तयार केला आहे. या सांगाड्यासाठीची हाडे ही वन विभागाकडून संग्रहालयाला देण्यात आली होती. जी मागील बरीच वर्षे संग्रहालयात धूळ खात पडली होती. त्यांनाच एकत्र करुन मी हा देवमासा तयार केला आहे. अशी माहिती बालाजी याने दिली आहे. तसेच हा सांगाडा तयार करण्यासाठी ब-याच रासायनिक प्रक्रिया करण्यात आल्या असल्याने पुढील बरीच वर्षे हा सांगाडा अभ्यासासाठी वापरता येणार आहे, असेही बालाजी याने सांगितले आहे.

