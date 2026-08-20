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World Breast Cancer Day: तिशीनंतर पहिले मूल अन् लठ्ठपणा; पुरुषांमध्येही १ टक्का ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका! झारखंडमध्ये फिरतेय मोफत ‘स्क्रीनिंग व्हॅन’

Free Breast Cancer Screening Van Travels Across Jharkhand: झारखंड-ओडिशातील मोफत ‘स्क्रीनिंग व्हॅन’मुळे दुर्गम भागातही प्राथमिक तपासणीची सुविधा; वाढत्या ब्रेस्ट कॅन्सर रुग्णसंख्येत लठ्ठपणा, तिशीनंतर पहिले मूल आणि पुरुषांमधील १ टक्के धोका अधोरेखित
Breast Cancer Screening Van in Jharkhand Offers Free Tests as Experts Warn of Rising Risk Among Women and Men

Breast Cancer Screening Van in Jharkhand Offers Free Tests as Experts Warn of Rising Risk Among Women and Men

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जमशेदपूरसह कोल्हान परिसर आणि ओडिशा, पश्चिम बंगाल व बिहारमधील विविध भागांतून कॅन्सरच्या उपचारासाठी रुग्ण मोठ्या संख्येने जमशेदपूरमध्ये येत आहेत. उपलब्ध रुग्णालयीन आकडेवारीनुसार, एकूण कॅन्सर रुग्णांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

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