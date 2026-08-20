World Breast Cancer Day: तिशीनंतर पहिले मूल अन् लठ्ठपणा; पुरुषांमध्येही १ टक्का ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका! झारखंडमध्ये फिरतेय मोफत ‘स्क्रीनिंग व्हॅन’

जमशेदपूरसह कोल्हान परिसर आणि ओडिशा, पश्चिम बंगाल व बिहारमधील विविध भागांतून कॅन्सरच्या उपचारासाठी रुग्ण मोठ्या संख्येने जमशेदपूरमध्ये येत आहेत. उपलब्ध रुग्णालयीन आकडेवारीनुसार, एकूण कॅन्सर रुग्णांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.पाच वर्षांत रुग्णसंख्येत वाढमेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये (MTMH) ब्रेस्ट कॅन्सरच्या रुग्णसंख्येत सातत्याने वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.२०१९-२०: २६३ रुग्ण२०२३-२४: ४२६ रुग्ण२०२४-२५: ४५० रुग्ण२०१९-२० ते २०२२-२३ या कालावधीत MTMH मध्ये १०,२८८ नवीन कॅन्सर रुग्णांची नोंद झाली. यामध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर हा सर्वाधिक आढळणाऱ्या कर्करोगांपैकी एक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.रुग्णांचे सरासरी वय सुमारे ४९ वर्षे असल्याचेही आकडेवारीतून समोर आले आहे..महिलांसोबत पुरुषांमध्येही ब्रेस्ट कॅन्सरब्रेस्ट कॅन्सर हा केवळ महिलांपुरता मर्यादित आजार नाही. पुरुषांमध्येही हा कर्करोग आढळतो. उपलब्ध माहितीनुसार एकूण ब्रेस्ट कॅन्सर रुग्णांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण सुमारे १ टक्का आहे.तज्ज्ञांच्या मते, लठ्ठपणा हा ब्रेस्ट कॅन्सरच्या जोखमीशी संबंधित घटकांपैकी एक आहे. महिलांमध्ये वयाच्या ३० वर्षांनंतर पहिले मूल होणे यांसह काही प्रजननविषयक घटकांचाही धोका वाढण्याशी संबंध असू शकतो. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीचा धोका वेगवेगळा असतो..लवकर निदानामुळे उपचाराची शक्यता वाढतेब्रेस्ट कॅन्सरचे वेळीच निदान झाल्यास उपचार अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नियमित तपासणी आणि शरीरात जाणवणाऱ्या असामान्य बदलांकडे दुर्लक्ष न करणे महत्त्वाचे आहे.तपासणीचे प्रमाण वाढल्यामुळे अनेक रुग्णांमध्ये आजाराचे निदान सुरुवातीच्या टप्प्यात होत आहे. परिणामी उपचारांच्या माध्यमातून रुग्णांचे आयुष्यमान वाढवणे आणि मृत्यूदर कमी करण्यास मदत होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.झारखंड-ओडिशात मोफत स्क्रीनिंग व्हॅनटाटा स्टील फाउंडेशन आणि MTMH यांच्या संयुक्त विद्यमाने झारखंड आणि ओडिशातील विविध भागांत मोफत कॅन्सर स्क्रीनिंग व्हॅन चालवली जात आहे.या उपक्रमामुळे दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही प्राथमिक तपासणीची सुविधा मिळत आहे. संशयास्पद लक्षणे आढळल्यास पुढील तपासणी आणि उपचारासाठी रुग्णांना योग्य वैद्यकीय मार्गदर्शन मिळू शकते.ब्रेस्टमध्ये गाठ, आकार किंवा त्वचेतील बदल, स्तनाग्रातून असामान्य स्त्राव किंवा इतर चिंताजनक बदल जाणवल्यास स्वतःहून निष्कर्ष काढण्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.