बिहार : रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याने मुलाचा मृतदेह देण्यासाठी वडिलांना ५० हजारांची (Bribe) मागणी केली. मात्र, आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने वडील पैसे देऊ शकले नाही. यामुळे गरीब आई-वडील लोकांना पैसे (begging) मागण्यासाठी शहरात फिरत आहेत. सोशल मीडियावर याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये व्यक्ती नागरिकांना भीक मागताना दिसत आहे. ही घटना बिहारमधील समस्तीपूर येथील आहे. (Bribe demanded for the childs body Parents are begging)

हे प्रकरण समस्तीपूरच्या जिल्हा रुग्णालयातील आहे. पैशाशिवाय येथे कोणतेही काम होत नाही. रुग्णालयात बहुतांश आरोग्य कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ते रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून पैसे घेण्याचा प्रयत्न करतात. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे सिव्हिल सर्जन म्हणाले.

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. व्हिडिओतून बिहारची वास्तविक स्थिती दिसत आहे. बिहार राज्य आरोग्याच्या बाबतीत खूप मागासलेला आहे. शवविच्छेदन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी मृतदेहाऐवजी ५० हजार रुपये (Bribe) देण्याची मागणी केली. पैसे दिल्याशिवाय मृतदेह मिळणार नाही, असे सांगितले. अशा स्थितीत गरीब पालक भीक (begging) मागून पैसे गोळा करीत आहे.