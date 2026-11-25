-जयदीप पाठकजीपणजी : एका देशातील माणसांच्या जगण्याची गोष्ट दुसऱ्या देशातील प्रेक्षकाला भावू शकते का? भाषेची, संस्कृतीची आणि भौगोलिक सीमांची बंधने ओलांडून चित्रपट माणसांना जोडू शकतो का? गोव्यात सुरू असलेल्या ५७व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील ‘फिल्म्स फ्रॉम ब्रिक्स’ हा विभाग या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना दिसतो आहे. या विभागात समाविष्ट २१ चित्रपट केवळ वेगवेगळ्या देशांच्या कथा सांगत नाहीत, तर त्या देशांमधील सामाजिक विषमता, ऐतिहासिक संघर्ष, सांस्कृतिक अस्मिता, कौटुंबिक गुंतागुंत आणि बदलत्या समाजाचे वास्तवही पडद्यावर आणत आहेत. पहिल्या चार दिवसांत यापैकी काही चित्रपट दाखविण्यात आले असून, त्यावर साधक-बाधक चर्चाही झाली आहे. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इंडोनेशिया या ११ सदस्य देशांतील चित्रपटांसह बेलारूस, बोलिव्हिया, क्युबा, कझाकस्तान, मलेशिया, नायजेरिया, थायलंड, युगांडा, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम या भागीदार देशांचाही सहभाग ‘ब्रिक्स’ विभागात करण्यात आला आहे..दरम्यान, या देशातील चित्रपट ‘इफ्फी’मध्ये दाखविले असतानाच दुसरीकडे चित्रपटांची सहनिर्मिती, वितरण, ओटीटी, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि अॅनिमेशन-गेमिंगमधील सहकार्य अशा मुद्द्यांवर ‘ब्रिक्स’ देशांच्या प्रतिनिधींनी ‘इफ्फी’च्या मंचावर चर्चा केली आहे. ब्राझीलचा ‘अमादेओ अँड द हायपोथेटिकल न्यू वर्ल्ड’, चीनचा ‘एम्बर्स’, नायजेरिया-ब्रिटनच्या संयुक्त निर्मितीतील ‘लेडी’, बोलिव्हिया-पेरूचा ‘द कॉन्डॉर डॉटर’, रशियाचा ‘बो-बो’ असे अनेक चित्रपट दाखविले जात आहेत,.सहकार्याचे नवे पर्व‘ब्रिक्स’ देशांसोबत भारताचे सुरू असलेले सहकार्याचे पर्व आंतरराष्ट्रीय महोत्सवातही पुढील टप्प्यावर पोहोचले आहे. ‘ब्रिक्स फिल्म फेस्टिव्हल राउंडटेबल’मध्ये चित्रपटसृष्टीतील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रभात, परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव शंभू एल. हक्की, ‘एनएफडीसी’चे अध्यक्ष जी. कृष्णकुमार, गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक बांदेकर यांच्यासह रशिया, नायजेरिया, इंडोनेशिया आणि इराणच्या प्रतिनिधींनी यात सहभाग घेतला..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा?चित्रपटांची सहनिर्मिती, आंतरराष्ट्रीय वितरण, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सांस्कृतिक भागीदारी या चार प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाली. भारताचे ‘ब्रिक्स’ देशांशी चित्रपटविषयक सहकार्य अधिक व्यापक करण्याचे धोरण प्रभात यांनी मांडले. मुंबईत झालेल्या ‘ब्रिक्स वेव्हज् बाजार’मध्ये आंतरराष्ट्रीय सहनिर्मिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अॅनिमेशन, गेमिंग आणि महिला नेतृत्व यांसारख्या विषयांवर झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देऊन त्यांनी या क्षेत्रांत परस्पर सहकार्याच्या मोठ्या संधी असल्याचे सांगितले. विविध देशांतील निर्मात्यांना एकत्र आणून सहनिर्मितीचे प्रकल्प उभे करणे, तसेच डिजिटल दूरचित्रवाणी आणि ओटीटी माध्यमांतून आशयाची देवाणघेवाण वाढविण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. इंडोनेशियाच्या प्रतिनिधी एर्नी वह्यूनी यांनी भारतीय चित्रपट निर्माते आणि निर्मात्यांच्या इंडोनेशियातील परिचय दौऱ्याचा प्रस्ताव मांडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.