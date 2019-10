बहिणीवरच जडले प्रेम अन् केला विवाह, पण...

बरेली (उत्तर प्रदेश): एका कुटुंबामध्ये नात्याला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. सख्खा भाऊ व बहिणीने पळून जाऊन विवाह केला. विवाहानंतर पळून जाण्याच्या तयारीत असताना पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आहे. उत्तर प्रदेशात बहिण-भावाच्या विवाहामुळे चर्चेला उधान आले आहे. परंतु, दोघांच्या विवाहामुळे कुटुंबिय व नातेवाईकांना तोंड लपविण्याची वेळ आली आहे. वडिलांनी मुलगा व मुलीच्या विरोधात तक्रार दाखल केली असून, मुलाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. बरेली शहरातील मोहम्मदी परिसरामध्ये एक कुटुंबिय राहात आहे. दांपत्याला एक मुलगा व चार मुली आहेत. दोन मुलींचा विवाह झाला आहे. बहिण-भावाचे प्रेमसंबंध सुरू झाले. दोघांनी पळून जाऊन विवाह केला. विवाहानंतर नातेवाईकांमध्ये जाऊ शकत नसल्यामुले दोघांनी दिल्लीला पळून जाण्याच्या विचार केला. दोघांनी विवाह केल्याची माहिती कुटुंबियांना समजली. वडिलांनी दोघांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेत मुलीला कुटुंबियांच्या ताब्यात दिले तर मुलाला ताब्यात घेतले आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक संजय त्यागी यांनी दिली. दरम्यान, बहिण व भावाने आमचा विवाह दुसरीकडे ठरवल्यास आत्महत्या करू, अशी धमकी दिल्यामुळे कुटुंबिय त्रस्त झाले आहेत.

Web Title: brother falls in love with real sister both run away from home and married at up