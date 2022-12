BSNL: पुढच्या २४ तासात सीम कार्ड बंद पडणार?

केंद्र सरकारच्या आखत्यारितील भारतीय संचार निगम लिमिटेड ( बीएसएनएल) चा तोटा पाहता गेल्या काही दिवसांपासून बंद करण्याचा विचार सुरू आहे. अशातच पुढच्या २४ तासांत बीएसएनएल सीम कार्ड बंद पडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. (Bsnl Is Going To Be Sold Sim Card Will Be Closed In The Next 24 Hours)

सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल विकणार असल्याचा दावा काही रिपोर्ट्समध्ये केला जात आहे. यासोबतच सिम बंद असल्याची माहिती मिळत आहे.

सध्या सोशल मीडियावर एक बातमी व्हायरल होत आहे की, बीएसएनएल कंपनीचे सिम २४ तासांत बंद होणार आहेत. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) च्या हवाल्याने सोशल मीडियावर माहिती मिळत आहे. तुम्ही केवायसी अपडेट न केल्यास, तुमचे सिम पुढील 24 तासांत ब्लॉक केले जाईल.

मात्र, केवायसी अपडेटची माहिती पूर्णपणे खोटी असल्याचा दावा पीटीआयने केला आहे. बीएसएनएलकडून अशी नोटीस बजावण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अहवालात असा दावा केला जात आहे की, अशा दाव्यांवर वापरकर्त्यांना वैयक्तिक आणि बँक तपशील जारी केले जातात.

बीएसएनएल केवायसी अपडेटच्या नावावर वापरकर्त्यांनी ओटीटी किंवा मोबाइल नंबर आणि इतर तपशील देऊ नयेत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण असे करून हॅकर्स तुमची वैयक्तिक माहिती चोरतात, ज्याचा उपयोग बँक फसवणुकीसारख्या घटनांमध्ये होऊ शकतो. त्यामुळे अशी कोणतीही माहिती शेअर करणे टाळा. असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या बातम्यांची पीआयबीकडून चौकशी केली जाते. अशाच एका तपासणीत बीएसएनएल बंद आणि केवायसी अपडेटची बातमी खोटी असल्याचे आढळून आले.