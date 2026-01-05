पर्वताची राणी 'मसूरी' आणि शांत 'लंढौर', हिवाळ्यात २ दिवसांच्या बजेट ट्रिपचा संपूर्ण आराखडा

जर तुम्ही या हिवाळ्यात घराबाहेर पडून काहीतरी वेगळे अनुभवण्याचे स्वप्न पाहत असाल, तर उत्तराखंडमधील मसूरी आणि लंढौर ही जोडगोळी तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. डोंगररांगांमधील कोवळे ऊन, सायंकाळची धुंद थंडी आणि तिथल्या डोंगराळ कॅफेमधील गरम चहाचा कप—हा अनुभव एखाद्या स्वप्नासारखा वाटतो. विशेष म्हणजे, ही सहल केवळ २ ते ३ दिवसांत आणि अत्यंत कमी खर्चात पूर्ण होऊ शकते..प्रवासाचे नियोजन (Travel Strategy)सहलीचा खर्च कमी ठेवण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक हा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे -बस प्रवास: दिल्लीच्या काश्मिरी गेट बस स्थानकावरून डेहराडूनसाठी नियमित बसेस उपलब्ध आहेत. याचे तिकीट साधारण २५० ते ३०० रुपयांपर्यंत असते. डेहराडूनला पोहोचल्यानंतर तिथून मसूरीसाठी तासातासाला बसेस सुटतात, ज्याचे भाडे केवळ ८० रुपये आहे. हा प्रवास नागमोडी वळणांचा आणि निसर्गरम्य दृश्यांनी भरलेला असतो..राहण्याची सोय (Stay Options)मसूरीमध्ये मॉल रोडपासून थोड्या अंतरावर गेल्यास तुम्हाला परवडणारी हॉटेल्स मिळतात. एका दिवसासाठी साध्या आणि स्वच्छ हॉटेलचे भाडे ७५० ते ९०० रुपयांच्या दरम्यान असते. जर तुम्ही मित्रांसोबत ग्रुपमध्ये जात असाल, तर हा खर्च अधिक कमी होऊ शकतो..स्थानिक भटकंती आणि स्कुटीचा आनंदमसूरी आणि लंढौर एक्सप्लोर करण्याचा सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे 'स्कुटी' भाड्याने घेणे. १२ तासांसाठी साधारण २५० रुपये भाडे आकारले जाते. यामध्ये केवळ १०० रुपयांचे इंधन टाकून तुम्ही मसूरीच्या गर्दीपासून दूर असलेल्या लंढौरच्या शांत गल्ल्यांमध्ये फिरू शकता. स्वतःच्या वाहनामुळे तुम्हाला हव्या त्या ठिकाणी फोटो काढण्यासाठी थांबता येते..सहलीचा एकूण खर्च (Total Estimated Budget)दोन दिवसांच्या या सहलीचा एकूण खर्च प्रति व्यक्ती ३००० ते ३५०० रुपयांच्या दरम्यान येतो. यामध्ये प्रवास, राहणे, फिरणे आणि डोंगराळ भागातील चविष्ट जेवणाचा खर्च समाविष्ट आहे. कमी बजेटमध्ये जास्तीत जास्त आनंद देणारी ही एक 'परफेक्ट' ट्रिप आहे..नक्की भेट द्यावी अशी प्रेक्षणीय स्थळेमसूरी आणि लंढौरमध्ये पाहण्यासारखी खूप ठिकाणे आहेत, त्यापैकी काही खास स्थळे खालीलप्रमाणे -लाल टिब्बा (Lal Tibba) - लंढौरमधील हे सर्वात उंच ठिकाण असून येथून हिमालयाचे बर्फाच्छादित शिखर टेलिस्कोपद्वारे पाहता येतात.जॉर्ज एव्हरेस्ट पीक (George Everest) - येथील ट्रेकिंग आणि सूर्यास्ताचे दृश्य अत्यंत चित्तवेधक असते. फोटोग्राफी प्रेमींसाठी हे नंदनवन आहे.मॉल रोड (Mall Road) - रात्रीच्या वेळी येथील रोषणाई आणि स्थानिक खाद्यपदार्थांचा आनंद काही वेगळाच असतो.कॅम्पटी फॉल (Kempty Falls) - डोंगरावरून कोसळणारा हा पांढराशुभ्र धबधबा पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण आहे.इतर आकर्षणे - गन हिल, कंपनी गार्डन, हॅपी व्हॅली, दलाई हिल्स आणि येथील प्राचीन 'बुद्धिस्ट टेंपल'. लंढौरमधील 'चार दुकान' परिसरातील पॅनकेक्स आणि 'लँडौर बेकरी' मधील ताजे पदार्थ चाखायला विसरू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.