Kedarnath यात्रेआधी 'या' वृद्ध महादेवाचे दर्शन अनिवार्य! पांडवांना गोत्रहत्येच्या पापातून मुक्त करणाऱ्या बूढाकेदार धामची थक्क करणारी गोष्ट

उत्तराखंडमधील देवभूमीच्या कुशीत अशी अनेक रहस्यमयी आणि प्राचीन तीर्थक्षेत्रे दडलेली आहेत, ज्यांचा इतिहास थेट महाभारत काळाशी जोडलेला आहे. अशाच पवित्र आणि आध्यात्मिक स्थळांपैकी एक म्हणजे टिहरी गढवाल (Tehri Garhwal) जिल्ह्यातील प्रसिद्ध 'बूढाकेदार धाम' (Budha Kedar Dham)! .बालगंगा आणि धर्मगंगा या दोन पवित्र नद्यांच्या नयनरम्य संगमावर वसलेले हे धाम केवळ एक मंदिर नसून, लाखो भाविकांच्या अथांग श्रद्धेचे केंद्र आहे. प्राचीन काळी जेव्हा केदारनाथची यात्रा पायी केली जायची, तेव्हा बूढाकेदार धामचे दर्शन घेतल्याशिवाय केदारनाथची यात्रा अपूर्ण मानली जात असे. या पवित्र मंदिराच्या नावावरूनच या संपूर्ण गावाला 'बूढाकेदार' हे नाव मिळाले आहे..महाभारत कालीन इतिहास आणि 'वृद्ध' शंकरांचे रहस्य:पौराणिक कथेनुसार, या ऐतिहासिक मंदिराची पायाभरणी स्वतः आदिगुरू शंकराचार्य यांनी केली होती. मंदिराच्या गाभाऱ्यात एक भव्य दगडी शिला (शिलाखंड) आहे, ज्यावर पांडवांच्या आकृत्या कोरलेल्या पाहायला मिळतात.असे म्हटले जाते की, महाभारताच्या युद्धानंतर 'गोत्रहत्येच्या' (आपल्याच बांधवांच्या हत्येच्या) पापातून मुक्ती मिळवण्यासाठी पांडव जेव्हा हिमालयात स्वर्गाच्या दिशेने निघाले होते, तेव्हा भगवान शिव यांनी त्यांची परीक्षा घेण्यासाठी एका 'वृद्ध'व्यक्तीचे रूप धारण करून त्यांना येथे दर्शन दिले होते. भगवान शंकरांच्या या वृद्ध रूपाच्या दर्शनामुळेच या स्थानाला 'बूढाकेदार' असे नाव पडले. या मंदिराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथील मुख्य पुजारी हे पारंपरिक 'नाथ' जातीचे लोक असतात..पाचवा धाम घोषित करण्याची मागणी आणि कावड यात्रा:श्रावण महिन्यामध्ये या धामचे सौंदर्य आणि आध्यात्मिक महत्त्व आणखी वाढते. पायी कावड यात्रा करणारे हजारो शिवभक्त बूढाकेदारचे दर्शन घेण्यासाठी देश-विदेशातून येथे पोहोचतात. मंदिर समितीचे अध्यक्ष भूपेंद्र नेगी आणि स्थानिक नागरिकांच्या मते, पूर्वी हे मंदिर अत्यंत प्राचीन आणि लहान स्वरूपात होते, परंतु आता स्थानिक लोकांच्या सहकार्याने त्याला अत्यंत भव्य आणि आकर्षक रूप देण्यात आले आहे.या क्षेत्राचे अफाट धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व पाहता, उत्तराखंडमधील नागरिक या क्षेत्राला 'पाचवा धाम' (Fifth Dham) म्हणून घोषित करण्याची मागणी सातत्याने सरकारकडे करत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही सोशल मीडियावर 'हर हर महादेव' म्हणत, स्कंदपुराणाच्या केदारखंडात वर्णन केलेल्या या पवित्र स्थळाला पंचम धामच्या रूपात विशेष मान्यता असल्याचे सांगत पर्यटकांना येथे येण्याचे आवाहन केले आहे..बूढाकेदार धामला कसे पोहोचावे?हे मंदिर मुख्य जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे ८५ किलोमीटर अंतरावर आहे. जिल्हा मुख्यालयावरून थेट बस सेवा उपलब्ध आहे. याशिवाय, घनसालीवरून खाजगी आणि लहान वाहनांनी (टॅक्सी) येथे सहज पोहोचता येते. उत्तरकाशी आणि धौंतरी मार्गे देखील भाविक बूढाकेदारला भेट देऊ शकतात. या मंदिराचे कपाट वर्षभर भाविकांसाठी उघडे असतात. प्रसिद्ध धार्मिक आणि ट्रेकिंगचे ठिकाण असलेले 'सहस्रताल' (Sahasratal) येथे जाण्याचा मार्गही याच गावातून सुरू होतो..आज देखील उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमुळे आणि चारधाम यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर, बूढाकेदार धाममध्ये दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. जर तुम्हीही या वीकेंडला उत्तराखंडच्या प्रवासाचा प्लॅन करत असाल, तर निसर्गरम्य आणि शांत वातावरणात वसलेल्या या पाचव्या धामचे दर्शन घ्यायला विसरू नका.