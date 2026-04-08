MP Homestay: बैलगाडी राईड आणि चुलीवरचं जेवण! ‘रूरल’ लाइफचं परदेशी पर्यटकांना क्रेझ; 'होम स्टे' पर्यटनात बूम

मध्यप्रदेश पर्यटन विभागाने पर्यटनाच्या क्षेत्रात एक नवा आणि यशस्वी प्रयोग केला असून, रीवा जिल्ह्याने आता जगभरातील पर्यटकांना भुरळ घातली आहे. अलिशान हॉटेल्स आणि चकचकीत दुनिया सोडून आता देश-विदेशातील पाहुणे थेट गावांकडे वळत आहेत. रीवाच्या पूर्वा धबधब्यापाशी सुरू झालेले 'होम स्टे' पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहेत. रीवामधील ग्रामीण पर्यटनाने एका नव्या उंचीला गवसणी घातली आहे. निसर्गाच्या कुशीत राहण्याची ओढ पर्यटकांना इथपर्यंत खेचून आणत आहे..१६ ठिकाणी होम स्टेची सुविधारीवाच्या पर्यटन स्थळांना चालना देण्यासाठी 'ग्राम सुधार समिती' आणि पर्यटन विभागाने सेमरिया विधानसभा क्षेत्रातील प्रसिद्ध पूर्वा जलप्रपाताजवळ १६ ठिकाणी होम स्टेची निर्मिती केली आहे.ग्रामीण अनुभव: येथे येणाऱ्या पर्यटकांना केवळ राहण्याची सोयच नाही, तर अस्सल ग्रामीण जीवन जगण्याची संधी मिळत आहे.देशी जेवण: चुलीवरचे जेवण आणि रीवाचा प्रसिद्ध 'बघेली' स्वाद चाखण्यासाठी पर्यटक येथे आवर्जून गर्दी करत आहेत..बैलगाडीची सफारी आणि निसर्गाची ओढप्रदूषण आणि शहराच्या गोंगाटापासून दूर राहण्यासाठी पर्यटक आता लक्झरी गाड्या सोडून बैलगाडीची सवारी करत आहेत.बसामन मामा समाधी स्थळ, १०,००० गायी असलेली महाकाय गोशाळा आणि पूर्वा वॉटरफॉल पाहण्यासाठी येणारे पर्यटक आता हॉटेलऐवजी होम स्टेमध्ये राहण्याला पसंती देत आहेत. नुकताच केंद्रीय गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी या क्षेत्राचा दौरा करून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले होते, त्याचा सकारात्मक परिणाम आता पर्यटनावरही दिसत आहे..ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळाली बळकटीहा 'होम स्टे' मॉडेल केवळ पर्यटकांना आनंद देत नाहीये, तर ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाताला रोजगारही मिळवून देत आहे.स्थानिक नागरिक आपली लोककला आणि संस्कृती पर्यटकांसमोर सादर करत आहेत. गावकऱ्यांनी स्वतःच्या घरांना होम स्टेमध्ये रूपांतरित केल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाचे साधन वाढले आहे..रिवा पर्यटनाची नवी दिशाछिंदवाडा आणि इतर जिल्ह्यांनंतर आता रीवा देखील 'ग्रामीण पर्यटना'चे (Rural Tourism) एक यशस्वी उदाहरण म्हणून समोर आले आहे. निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्याची इच्छा असलेल्या पर्यटकांसाठी हे ठिकाण आता 'परफेक्ट डेस्टिनेशन' बनले आहे.रीवाचे हे पर्यटन मॉडेल मध्यप्रदेशातील इतर जिल्ह्यांसाठीही प्रेरणादायी ठरेल यात शंका नाही.