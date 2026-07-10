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Chiteri Art: झाशीच्या ज्यूट बॅग्जवर उमटली बुंदेली 'चितेरी कला'! CM युवा योजनेमुळे पारंपारिक हस्तकलेला मिळाली कॉर्पोरेट बाजारपेठ

Jhansi’s Chiteri Artisans Shine with Eco-Friendly Jute Bags: बुंदेलखंडची लुप्त होत चाललेली चितेरी कला झाशीच्या ज्यूट बॅग्जवर नव्या रूपात अवतरली; सीएम युवा योजनेच्या पाठबळामुळे ‘रचनात्मक आर्ट्स’ला कॉर्पोरेट बाजारपेठेत प्रवेश, महिलांना घरबसल्या रोजगाराची नवी संधी
Traditional Bundeli Chiteri Art Gets Corporate Market Boost Under CM Yuva Yojana

Traditional Bundeli Chiteri Art Gets Corporate Market Boost Under CM Yuva Yojana

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड प्रदेशाची सांस्कृतिक ओळख असलेली आणि काळाच्या ओघात लुप्त होत चाललेली 'चितेरी कला' आता नव्या रूपात पुन्हा लोकांसमोर येत आहे. झाशी येथील महिला उद्योजिका प्रतिभा डोंगरे यांनी 'रचनात्मक आर्ट्स' या उपक्रमातून तागाच्या पिशव्यांवर या पारंपरिक कलेची नक्षी साकारून तिला आधुनिक बाजारपेठ मिळवून दिली आहे.

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