Chiteri Art: झाशीच्या ज्यूट बॅग्जवर उमटली बुंदेली 'चितेरी कला'! CM युवा योजनेमुळे पारंपारिक हस्तकलेला मिळाली कॉर्पोरेट बाजारपेठ

उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड प्रदेशाची सांस्कृतिक ओळख असलेली आणि काळाच्या ओघात लुप्त होत चाललेली 'चितेरी कला' आता नव्या रूपात पुन्हा लोकांसमोर येत आहे. झाशी येथील महिला उद्योजिका प्रतिभा डोंगरे यांनी 'रचनात्मक आर्ट्स' या उपक्रमातून तागाच्या पिशव्यांवर या पारंपरिक कलेची नक्षी साकारून तिला आधुनिक बाजारपेठ मिळवून दिली आहे..'राईझ इनक्युबेशन सेंटर'च्या सहकार्याने सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे साध्या तागाच्या पिशव्यांना स्थानिक कलावैभवाची जोड मिळाली असून त्यातून महिलांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत.लहानपणी पाहिलेली कला बनली व्यवसायाची ओळखप्रतिभा डोंगरे यांनी ग्वाल्हेर येथील राजा मानसिंग तोमर विद्यापीठातून ललित कला विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. त्या सांगतात की, बुंदेलखंडातील ग्रामीण भागात लहानपणापासून 'चितेरी कला' पाहत आल्या आहेत..पूर्वी लग्नसमारंभ, धार्मिक विधी किंवा इतर शुभ प्रसंगी घरांच्या चौकटी, दरवाजे आणि खिडक्यांवर विविध देवदेवतांची चित्रे काढण्याची परंपरा होती. ही चित्रे शुभत्व आणि संरक्षणाचे प्रतीक मानली जात. मात्र, काळाच्या ओघात ही कला शहरांमधून जवळपास लुप्त झाली.२०१४ पासून कला क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रतिभा यांनी २०२० मधील कोरोना काळात घरातूनच तागाच्या पिशव्या, गमछे आणि स्मृतिचिन्हांवर चितेरी कलेची नक्षी करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या उत्पादनांना ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला..एकट्याने सुरू झालेला प्रवास आज २५ महिलांचा आधार२०२२ मध्ये मागणी वाढल्यानंतर त्यांनी इतर महिलांनाही या कामात सहभागी करून घेतले. सध्या २५ हून अधिक महिला या उपक्रमाशी जोडल्या गेल्या आहेत.ज्या महिलांना घराबाहेर पडणे शक्य नसते, त्यांच्यापर्यंत कच्चा माल पोहोचवला जातो. त्या घरातूनच शिवणकाम, सजावट आणि अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करून तयार वस्तू पुन्हा केंद्रात जमा करतात.या उपक्रमामुळे अनेक महिलांना घरबसल्या रोजगाराची संधी मिळाली असून त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत आहेत..'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान'चा मोठा आधारडिसेंबर २०२४ मध्ये 'राईझ इनक्युबेशन सेंटर'मध्ये प्रतिभा डोंगरे यांच्या कामाची दखल घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांना 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' योजनेची माहिती मिळाली.या योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी आधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी करून झाशीमध्ये सुसज्ज उत्पादन केंद्र उभारले. त्यामुळे उत्पादन प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि नियोजनबद्ध झाली.या योजनेअंतर्गत नवीन उद्योग किंवा सेवा व्यवसाय सुरू करणाऱ्या तरुण उद्योजकांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे व्याजमुक्त आणि विनातारण कर्ज दिले जाते. तसेच प्रकल्प खर्चावर १० टक्के अनुदानही उपलब्ध करून दिले जाते..शासकीय आणि खासगी संस्थांकडून मोठी मागणी'रचनात्मक आर्ट्स'ची उत्पादने किरकोळ बाजारपेठेपेक्षा शासकीय संस्था, बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि खासगी कंपन्यांमध्ये अधिक लोकप्रिय ठरत आहेत.परिषदा, सन्मान सोहळे, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि भेटवस्तू संचांसाठी या संस्थांकडून आकर्षक तागाच्या पिशव्या आणि स्मृतिचिन्हांच्या सानुकूल ऑर्डरी दिल्या जात आहेत.प्रतिभा डोंगरे यांनी जपलेली बुंदेलखंडची पारंपरिक 'चितेरी कला' आज केवळ सांस्कृतिक वारसा जपत नाही, तर अनेक महिलांच्या उपजीविकेचा आधार बनून स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही नवी दिशा देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.