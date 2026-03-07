देश

Bundelkhand Fort: बुंदेलखंडच्या किल्ल्यांचे नशीब उजळणार; कालिंजर-मंगलगढ जागतिक पर्यटन नकाशावर

Bundelkhand Forts Development: उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंडमधील कालिंजर आणि मंगलगढ किल्ल्यांना जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ बनवण्यासाठी ८० कोटींचा विकास प्रकल्प राबवणार.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंडचे वैभव असलेल्या ऐतिहासिक किल्ल्यांचे आता भाग्य बदलणार आहे. योगी सरकारने बांदा येथील कालिंजर किल्ला आणि महोबा येथील मंगलगढ किल्ला यांना जागतिक दर्जाची पर्यटन स्थळे बनवण्यासाठी कंबर कसली आहे. विशेष म्हणजे, या ऐतिहासिक वास्तूंच्या मूळ संरचनेला धक्का न लावता, त्याभोवती आधुनिक सुविधांचे जाळे विणले जाणार आहे.

