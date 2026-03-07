Bundelkhand Fort: बुंदेलखंडच्या किल्ल्यांचे नशीब उजळणार; कालिंजर-मंगलगढ जागतिक पर्यटन नकाशावर

उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंडचे वैभव असलेल्या ऐतिहासिक किल्ल्यांचे आता भाग्य बदलणार आहे. योगी सरकारने बांदा येथील कालिंजर किल्ला आणि महोबा येथील मंगलगढ किल्ला यांना जागतिक दर्जाची पर्यटन स्थळे बनवण्यासाठी कंबर कसली आहे. विशेष म्हणजे, या ऐतिहासिक वास्तूंच्या मूळ संरचनेला धक्का न लावता, त्याभोवती आधुनिक सुविधांचे जाळे विणले जाणार आहे..पर्यटन विभागाकडे या दोन्ही किल्ल्यांच्या विकासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, प्रत्येक किल्ल्यासाठी सुमारे ८० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. वारसा जपून आधुनिकता आणण्याचा हा सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे..किल्ल्याच्या १०० मीटर परिघाबाहेर होणार विकासऐतिहासिक वारशाचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने एक महत्त्वाचा नियम केला आहे. किल्ल्याच्या मुख्य तटबंदीपासून किमान १०० मीटर अंतर सोडूनच सर्व नवीन बांधकामे केली जातील. यासाठी प्रशासनाने ५ ते १० एकर जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, स्थानिक जमीन मालकांशी पारदर्शक चर्चा केली जात आहे..६० सुविधांनी सज्ज पर्यटन संकुलया प्रकल्पांतर्गत केवळ फिरण्यासाठीच नाही, तर पर्यटकांच्या मुक्कामासाठी आणि मनोरंजनासाठी एकाच छताखाली ६० प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध असतील:राहाण्याची सोय: आलिशान हॉटेल्स आणि हेरिटेज रिसॉर्ट्स.मनोरंजन: थीम पार्क, वॉटर लेझर पार्क आणि थिएटर.खाद्यसंस्कृती: बुंदेली फूड प्लाझा, जिथे पर्यटकांना स्थानिक चवींचा आस्वाद घेता येईल.खरेदी: ODOP (एक जिल्हा एक उत्पादन) शॉप्स आणि फूड कॉर्नर्स, ज्यामुळे स्थानिक कलाकारांना बाजारपेठ मिळेल..Uttar Pradesh Government : हिंदू नसाल, तर प्रवेश नाही; 105 घाटांवर गैरहिंदूंना करणार प्रवेशबंदी.स्थानिक रोजगार आणि रिअल इस्टेटला सुगीचे दिवसया मेगा प्रोजेक्टमुळे बुंदेलखंडमधील अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळणार आहे. पर्यटन केंद्रामुळे हॉटेल, गाईड्स, टॅक्सी सेवा आणि स्थानिक दुकानांच्या माध्यमातून हजारो तरुण आणि महिलांना थेट रोजगार मिळेल.हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सच्या मागणीमुळे या भागातील जमिनींच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा फायदा स्थानिक मालमत्ता धारकांना होईल. भविष्यात या किल्ल्यांचे रूपांतर संग्रहालये आणि सांस्कृतिक केंद्रांमध्ये केले जाईल, जेणेकरून येणाऱ्या पिढ्यांना आपला इतिहास जवळून अनुभवता येईल.हेरिटेज टुरिझमचे नवे मॉडेलउत्तर प्रदेशला देशाचे 'टुरिस्ट हब' बनवण्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे स्वप्न आहे. धार्मिक आणि इको-टुरिझमनंतर आता 'हेरिटेज टुरिझम'वर (वारसा पर्यटन) भर दिला जात आहे. कालिंजर आणि मंगलगढच्या या विकासामुळे बुंदेलखंड जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर ठळकपणे उमटेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.