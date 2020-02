शाहीनबागेत आलेल्या बुरखाधारी महिलेची पटली ओळख; मोदीही करतात ट्विटरवर फॉलो

नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात शाहीनबागेत सुरू असलेल्या आंदोलनास्थळी बुरखा घालून फिरत असलेल्या महिला यूट्युबरला ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आज पोलिसांनी दिली. या घटनेनंतर आंदोलनस्थळी एकच खळबळ उडाली होती. गुंजा ही मोबाईल फोनद्वारे छुप्या पद्धतीने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असल्याचा संशय काही महिला आंदोलकांनी व्यक्त केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ताब्यात घेण्यात आलेल्या संबंधित महिलेची ओळख पटली असून, गुंजा कपूर असे तिचे नाव आहे. ती "राईट नॅरेटिव्ह' नावाचे यूट्युब चॅनल चालवते; तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुंजा हिला ट्विटरवर फॉलो करत असल्याचेही समोर आल्याचे सांगण्यात आले. पोलिसांनी सांगितले की, गुंजा ही आंदोलनस्थळी संशयितरीत्या फिरत होती. आंदोलक महिलांना ती सातत्याने विविध प्रश्न विचारत होती. ती युट्यूबर असल्याचे काही महिला आंदोलकांनी ओळखल्यानंतर तिला पकडण्यात आले. या घटनेनंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला.

I couldn't have asked for a happier New Year gift!

Thanks a ton PM @narendramodi ji for this acknowledgement. We are your foot soldiers in building India as the Vishwa Guru.

Really means a lot pic.twitter.com/11LNr9OeWz

— Gunja Kapoor (@gunjakapoor) January 1, 2020