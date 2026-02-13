High Court: साधा विभागीय वाद की SC/ST कायद्याचं प्रकरण? दोन शिक्षकांच्या खटल्यात कोर्टाचा खुलासा! प्रत्येक अपमान गुन्हा कसा?

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी/एसटी) कायद्याच्या दुरुपयोगाला आळा घालण्याच्या दृष्टिकोनातून कलकत्ता उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातीच्या सदस्यांना होणारा प्रत्येक अपमान किंवा वाद हा कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) अंतर्गत अत्याचार म्हणून गणला जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत अपमान सार्वजनिक स्वरूपाचा नसतो आणि त्यात जातीवर आधारित धमकी किंवा हेतुपुरस्सर हानीचा समावेश नसतो, तोपर्यंत अशा प्रकरणांना गुन्हा म्हणून पाहता येणार नाही. या निकालामुळे प्रशासकीय आणि व्यावसायिक वादांना जातीय रंग देण्याच्या प्रयत्नांना चाप बसण्याची शक्यता आहे..हे प्रकरण एका शैक्षणिक संस्थेतील अंतर्गत संघर्षाशी निगडित आहे. याचिकाकर्ता ही एक महिला असून, तिने संस्कृत विषयात पदवी, पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट मिळवलेली आहे. ती एका संस्कृत महाविद्यालय आणि विद्यापीठात विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहे. दुसरीकडे, तक्रारदार ही अनुसूचित जातीची सदस्य असून, ती या विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम करते. .वैयक्तिक द्वेष आणि त्रास देत असल्याचा आरोपतक्रारदाराने याचिकाकर्त्यावर वैयक्तिक द्वेष आणि त्रास देत असल्याचे आरोप लावले होते. तिच्या मते, विभाग प्रमुखाने तिला विभागीय चर्चा आणि निर्णय प्रक्रियेतून वगळले, तिच्या वर्गांना अचानक बंद केले, परीक्षा-संबंधित जबाबदाऱ्या पार पाडण्यापासून रोखले आणि ऑनलाइन सभांमध्ये तिची अवहेलना केली. हे सर्व कृत्य तिच्या जातीय पार्श्वभूमीमुळे घडले असून, यामुळे तिला गंभीर मानसिक दुखापत झाली, असा तिचा दावा होता..न्यायमूर्ती चैताली चॅटर्जी दास यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. न्यायालयाने आरोपांचा सखोल अभ्यास केला आणि असा निर्णय दिला की, या दाव्यांना १९८९ च्या एससी/एसटी कायद्याच्या कक्षेत आणता येणार नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, जरी या आरोपांना पूर्णपणे सत्य मानले तरीही, ते कायद्याच्या आवश्यक घटकांना पूर्ण करत नाहीत. हे प्रकरण मुख्यत्वे विभागातील दैनंदिन प्रशासकीय आणि व्यावसायिक मतभेदांशी जोडलेले आहे, ज्यात जातीवर आधारित कोणतेही स्पष्ट आणि सार्वजनिक अपमानाचे घटक आढळत नाहीत..Supreme Court : ‘शिवी दिली म्हणजे गुन्हा नाही!’ ; SC/ST कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा खुलासा, महत्त्वाचा निकाल वाचा.अपमान झाल्याचा पुरावा मिळत नाहीतपास प्रक्रियेदरम्यान, एससी/एसटी कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते आणि याचिकाकर्त्याला समन्स पाठवण्यात आले होते. यानंतर याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने तक्रार अर्ज आणि केस डायरीचे परीक्षण केले, ज्यातून हे स्पष्ट झाले की, आरोप हे प्रामुख्याने कामकाजातील असहमती आणि व्यवस्थापकीय मुद्द्यांवर केंद्रित आहेत. न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, कोणत्याही घटनेत सार्वजनिक स्थळी जातीच्या आधारावर गैरवर्तन किंवा अपमान झाल्याचा पुरावा मिळत नाही, जो या कलमांतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी अनिवार्य आहे. तसेच, तक्रारदाराने याचिकाकर्त्याने जाणीवपूर्वक तिच्या जातीमुळे अपमान केल्याचा कोणताही ठोस उल्लेख केलेला नाही..पूर्वीच्या निवाड्यांचा आधारया निकालात न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निवाड्यांचा आधार घेतला, ज्यात गोरिगे पेंटैया प्रकरण, हितेश वर्मा विरुद्ध उत्तराखंड राज्य आणि स्वरण सिंग विरुद्ध राज्य यांचा समावेश आहे. या निकालांनुसार, कलम ३(१)(आर) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी चार मुख्य अटी पूर्ण होणे गरजेचे आहे. आरोपी अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा सदस्य नसावा, अपमान किंवा धमकीचा हेतू जाणीवपूर्वक असावा, तो जातीच्या आधारावर असावा आणि घटना सार्वजनिक ठिकाणी घडलेली असावी..आरोपपत्र रद्द करण्याचा आदेशन्यायालयाने हे सिद्ध केले की, या प्रकरणात तक्रारदाराला तिच्या जातीमुळे नेमके लक्ष्य करण्यात आले असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा तक्रारीत नाही. उलट, हा वाद व्यावसायिक असहमतीमुळे उद्भवला असल्याचे दिसून येते.न्यायालयाने पुढे सांगितले की, अशा प्रकरणांना पुढे चालू ठेवणे म्हणजे कायद्याचा दुरुपयोग ठरेल. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आरोपपत्र रद्द करण्याचा आदेश दिला..High Court: ‘नीच-भिकारी’ म्हटलं म्हणून थेट SC/ST कायद्याखाली FIR… पण हायकोर्टाच्या निकालाने सगळेच चकित! उघड झाली खरी गोष्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.