देश

SC, ST आणि OBC ना 65 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्द; नितीश कुमार सरकारला हायकोर्टाचा दणका

Reservation to SC ST and OBC Cancel: High Court's blow to Nitish Kumar government; पाटना- नितीश कुमार सरकारला पाटना हायकोर्टाने दणका दिला आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसींना ६५ टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे.