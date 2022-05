ऐतिहासिक! कॅप्टन अभिलाषा बराक इंडियन आर्मीची पहिली महिला वैमानिक

भारताने संरक्षण (Indian Army) सेवेत अधिकारी म्हणून महिलांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तीन वर्षांनंतर कॅप्टन अभिलाषा बराक बुधवारी (ता. २५) लष्कराच्या पहिल्या महिला लढाऊ वाहक बनली. लष्कराच्या एव्हिएशन कॉर्प्समध्ये रुजू झाल्यामुळे आजचा दिवस लष्करासाठी ऐतिहासिक ठरला. आर्मी एव्हिएशन कॉर्प्समध्ये रुजू होण्यापूर्वी अभिलाषा नाशिकमधील कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूलमध्ये अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात गुंतलेली होती. एक वर्षाचा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आज महिला फायटर पायलट म्हणून तिचा लष्करात समावेश करण्यात आला. (Captain Abhilasha Barak is the first female pilot of the Indian Army)

अभिलाषा बराक ही मूळची हरयाणाची असून, एका निवृत्त कर्नलची मुलगी आहे. बराक हिला सप्टेंबर २०१८ मध्ये आर्मी एअर डिफेन्स कॉर्प्समध्ये नियुक्त करण्यात आले होते. नाशिक येथील प्रशिक्षण शाळेत एका समारंभाच्या वेळी विमान वाहतूक महासंचालक लेफ्टनंट जनरल अजय कुमार सुरी यांच्या हस्ते ३६ वैमानिकांसह तिला ‘विंग्स’ या चिन्हाने सन्मानित करण्यात आले, असे लष्कराने सांगितले.

हेही वाचा: ‘माझ्या पतीला मारून मलिक ३२ वर्षे फिरत राहिला त्याला आणखी काय हवे...’

अभिलाषा बराक ही २०७२ आर्मी एव्हिएशन स्क्वाड्रन सेकंड फ्लाइट, जे ध्रुव ॲडव्हान्स्ड लाइट हेलिकॉप्टर (Helicopter) (एएलएच) चालवते. भारतीय वायुसेना आणि भारतीय नौदलामध्ये (Indian Army) महिला अधिकारी दीर्घकाळापासून हेलिकॉप्टर उडवत आहेत. लष्कराने ते २०२१ मध्ये सुरू केले होते. आतापर्यंत आर्मी एव्हिएशनमधील महिला अधिकाऱ्यांना फक्त ग्राउंड वर्क सोपवले जात होते.

नॅशनल डिफेन्स अकादमीने जून २०२२ मध्ये महिला कॅडेट्सची पहिली तुकडी समाविष्ट करण्यास सहमती दर्शवली तेव्हा अभिलाषा बराक ही लष्कराची पहिली महिला लढाऊ विमानवाहू बनली. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ऐतिहासिक आदेश देऊन महिलांसाठी अकादमीचे दरवाजे उघडले. सर्वोच्च न्यायालयानेही महिलांना लष्करात कायमस्वरूपी कमिशनसाठी पात्र मानले.