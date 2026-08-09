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Car Accident News : LPG सिलिंडरच्या ट्रकला कारची धडक, तिघांचा जागीच मृत्यू, दोघे गंभीर

Car Rams Into LPG Cylinder Truck in Karnataka: कर्नाटकातील चिक्कमगळूर जिल्ह्यातील कोट्टिगेहारा येथे शनिवारी पहाटे भीषण कार अपघात झाला. रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एलपीजी सिलिंडर वाहतूक करणाऱ्या ट्रकला कारने जोरदार धडक दिली.
Car Accident News

Car Accident News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बंगळूर: रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एलपीजी सिलिंडर वाहतूक करणाऱ्या ट्रकला मोटारीने जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला, तर दोघे जण गंभीर जखमी झाले. हा अपघात शनिवारी पहाटे चिक्कमगळूर जिल्ह्यातील मुद्दीगेरे-चार्माडी घाट मार्गावरील कोट्टिगेहारा येथे घडला.

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