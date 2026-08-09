Car Accident News : LPG सिलिंडरच्या ट्रकला कारची धडक, तिघांचा जागीच मृत्यू, दोघे गंभीर

बंगळूर: रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एलपीजी सिलिंडर वाहतूक करणाऱ्या ट्रकला मोटारीने जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला, तर दोघे जण गंभीर जखमी झाले. हा अपघात शनिवारी पहाटे चिक्कमगळूर जिल्ह्यातील मुद्दीगेरे-चार्माडी घाट मार्गावरील कोट्टिगेहारा येथे घडला. .मृतांची ओळख तुमकूर जिल्ह्यातील गुब्बी तालुक्यातील हळीलगड्डे गावातील ज्ञानेश, गुरू किरण आणि मोहन अशी झाली आहे. मोटारीमधील अन्य दोघे गंभीर जखमी आहेत.पाच जण तुमकूरहून धर्मस्थळाकडे मोटारीने जात होते. कोट्टिगेहारा येथे रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या सिलिंडर वाहतूक करणाऱ्या ट्रकला त्यांच्या मोटारीने जोरदार धडक दिली..Koyna Dam: कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटावर; धरणात 92.70 टीएमसी पाणीसाठा : पावसाचा जोर ओसरला.हिमाचल प्रदेशात बस अपघातात ७ जणांचा मृत्यूसिमला : खासगी बस दरीत घसरून झालेल्या अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला, तर ११ जण जखमी झाले. ही घटना हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यात शनिवारी सकाळी घडली. चालुंज मोरजवळ, वैरागड पटवार सर्कल परिसरात सकाळी खासगी बसला अपघात झाला. जखमी ११ प्रवाशांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी सहा गंभीर जखमींना चंबा येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात.Gold Price Forecast : अमेरिका-इराण संघर्षाचा सोन्या-चांदीवर परिणाम; सोन्याच्या दरावर दबाव कायम, भाव आणखी वाढणार?.धडकेत मोटारीचा पुढील भागाचा चक्काचूर झाला. या अपघातात मोटारीमधील तिघांचा गंभीर रक्तस्राव झाल्याने घटनास्थळीच मृत्यू झाला. नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि मोटारीमध्ये अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढून तातडीने रुग्णालयात दाखल केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.