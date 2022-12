चेन्नई : धर्मांतरानंतर सोबत जात नेता येणार नाही, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी मद्रास हायकोर्टानं केली आहे. एका आरक्षण दावा प्रकरणात सुनावणी करताना हायकोर्टनं आपलं मत व्यक्त केलं. तसेच याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली. (Caste cannot be taken with us after conversion of Religion says Madras High Court)

हिंदू धर्म त्यागून इस्लाम धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीचा मागासवर्गीय आरक्षणाचा दावा फेटाळून लावताना मद्रास उच्च न्यायालयान म्हटलं की, धर्मांतर केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला आपली जात पाळता येणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाच्या उदाहरणांचा उल्लेख करताना हायकोर्टानं म्हटलं की, "एखाद्या व्यक्तीनं हिंदू धर्मातून इतर धर्मात प्रवेश केल्यानंतर त्याच्या मूळ जातीला ग्रहण लागतं. त्यानंतर काही काळातच संबंधीत व्यक्ती पुन्हा मूळ धर्मात परतल्यास हे ग्रहण नाहीसं होतं आणि जात आपोआप पुनरुज्जीवित होते"