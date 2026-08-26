Congress on Caste Census: जातगणना प्रक्रियेला काँग्रेसचा तीव्र विरोध ;खर्गे, राहुल यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘जनगणने’मधील ‘जातगणने’च्या प्रक्रियेला काँग्रेसने कडाडून विरोध दर्शविला आहे. पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सध्याची प्रश्नावली रद्द करण्याची मागणी केली आहे..‘जातीच्या नोंदणीसाठी खुल्या प्रश्नाऐवजी केंद्र आणि राज्यांकडे असलेल्या जातींच्या यादीच्या आधारे ड्रॉपडाउन पद्धतीने प्रगणकांद्वारे जात गणना व्हावी,’ अशी आग्रही मागणी केली आहे. बिहार आणि तेलंगणातील जातगणनेच्या आधारे या राज्यांमधील जातींची यादी देखील पंतप्रधानांकडे पाठविण्यात आली आहे..Satej Patil: भाजप नेत्याच्या घरी सतेज पाटील! गोकुळ निवडणुकीआधी कोल्हापुरात राजकीय भूकंप, समीकरणे बदलणार? .‘केंद्राचा यू-टर्न’पक्षाचे अध्यक्ष खर्गे व राहुल गांधींनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले असल्याकडे जयराम रमेश यांनी लक्ष वेधले. जातगणनेवर सरकारने यू-टर्न घेतल्याचे टीकास्त्र सोडताना ते म्हणाले, की काँग्रेसने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जातगणनेची मागणी केली होती. अशी मागणी करणाऱ्यांना पंतप्रधान मोदींनी अर्बन नक्षल म्हटले होते. त्यानंतर ३० एप्रिल २०२५ ला अचानक जातगणनेची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. विद्यमान प्रश्नावलीमध्ये जातींची ड्रॉपडाउन यादी न देण्याचा प्रकार म्हणजे जात गणना जाणीवपूर्वक थंड बस्त्यात ठेवण्याचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.