'CBI, ईडीचं माझ्या मुलावर प्रेम'; काँग्रेस नेत्याच्या आईची उपरोधिक टीका

बंगळुरु- सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग आणि ईडी यांचे माझ्या मुलावर खूप प्रेम आहे. त्यामुळेच ते वारंवार आमच्याकडे येतात, अशी उपरोधिक टीका कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी के शिवकुमार यांच्या आई गौरम्मा यांनी केली आहे. डी के शिवकुमार यांच्या घरावर गेल्या वर्षभरात दुसऱ्यांदा छापे मारण्यात आले आहे. यापूर्वी त्यांना अटकही करण्यात आली होती. सोमवारी पुन्हा एकदा ही कारवाई करण्यात आल्याने गौरम्मा यांनी नाराजी व्यक्त केली.

त्या पुढे म्हणाल्या की, त्यांना काय शोध घ्यायचा आहे, तो घेऊद्या. काय घ्यायचं आहे ते घेऊद्या. पण त्यांना काहीच मिळणार नाही. त्यांनी माझ्या मुलाला अटक करावी, अशा शब्दांत त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.

डी के शिवकुमार यांच्या घरावर आणि त्यांच्या 14 मालमत्तांवर आज (दि.5) सीबीआयने छापेमारी केली. शिवकुमार यांचे बंधू खासदार डी के सुरेश यांच्या घरावरही धाड टाकण्यात आली आहे. कर्नाटकमध्ये 9, दिल्लीत 4 आणि मुंबईतील एका ठिकाणी हे छापे मारण्यात आले आहेत. सीबीआयने याप्रकरणी शिवकुमार यांच्यासह इतरांविरोधात गुन्हाही दाखल केला आहे.

Central Bureau of Investigation (CBI), Income Tax (IT) & Enforcement Directorate (ED) love my son, that's why they come again and again. Let them search & take whatever they want. They got nothing, let them arrest my son: Gowramma, mother of Karnataka Congress chief DK Shivakumar pic.twitter.com/jiAgeRh0re

