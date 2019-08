दिल्लीत हाय व्होल्टेज ड्रामा; चिदंबरम यांना सीबीआयकडून अटक (व्हिडिओ)!

नवी दिल्ली : माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना सीबीआयकडून ताब्यात घेण्यात आले असून सीबीआयची टीम त्यांच्या दिल्लीतील घरी दाखल झाली होती. चौकशीनंतर चिदंबरम यांना अटक करण्यात आली आहे.

#WATCH P Chidambaram taken away in a car by CBI officials. #Delhi pic.twitter.com/nhE9WiY86C

— ANI (@ANI) August 21, 2019