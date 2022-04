सीबीआयनं आणखी पाच दिवसांची मागितली कोठडी; देशमुखांच्या अडचणी वाढणार का?

नवी दिल्ली : आर्थिक घोटाळाप्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देखमुख यांच्यावर सीबीआयनं दिल्लीत गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी देशमुख सध्या सीबीआयच्या कोठडीत असून आज त्यांच्या कोठडीची मुदत संपणार होती. पण सीबीआयनं कोर्टात त्यांना आणखी पाच दिवसांची कोठडी सुनावण्यात यावी अशी मागणी केली. (CBI seeks five more days of custody of Anil Deshmukh and three others)

पाच दिवसांपूर्वी सीबीआयनं विशेष सीबीआय कोर्टात अनिल देशमुख यांच्या दहा दिवसाच्या कोठडीची मागणी केली होती. पण कोर्टानं त्यांना ११ एप्रिलपर्यंत पाच दिवसांची कोठडी सुनावली होती. या कोठडीची मुदत आज संपत असल्यानं देशमुख यांना आज पुन्हा कोर्टात हजर करण्यात आलं असून यावर युक्तीवाद सुरु आहे.

हेही वाचा: मल्लिकार्जुन खर्गे ईडीच्या रडारवर; 'या' प्रकरणी चौकशी सुरु

दरम्यान, सीबीआयनं अनिल देखमुख यांच्यासह तीन आरोपी सचिन वाझे, पालांडे आणि शिंदे यांच्या आणखी पाच दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली. या प्रकरणी आणखी साक्षीदार आणि संशयीत आरोपींसमोर त्यांची चौकशी करणं गरजेचं असल्यानं ही कोठडी वाढवून मिळावी असं सीबीआयनं कोर्टाला सांगितलं.