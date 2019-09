सीबीआयकडून देशातील 150 ठिकाणी छापेमारीची कारवाई

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) भ्रष्टाचाराविरोधात आज (शुक्रवार) मोठी कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेंतर्गत सीबीआयने देशभरातून 150 ठिकाणी छापेमारी करत चौकशी केली. भ्रष्टाचाराविरोधी चालविण्यात आलेली ही विशेष मोहिम असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दिल्ली, जयपूर, जोधपूर, गुवाहाटी, श्रीनगर, शिलाँग, चंदीगड, शिमला, चेन्नई, मदुराई, कोलकता, हैदराबाद, बंगळुरू, मुंबई या शहरांसह पुणे, गांधीनगर, गोवा, भोपाळ, जबलपूर, नागपूर, पाटणा, रांची, गाझियाबाद, डेहराडून आणि लखनऊमध्ये सीबीआयकडून कारवाई करण्यात आली.

The departments covered in the special drive by Central Bureau of Investigation (CBI), where 150 joint surprise checks were conducted, are as follows: https://t.co/sL7v9ViYQV pic.twitter.com/QqyFc12zhw

— ANI (@ANI) August 30, 2019