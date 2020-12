CBSE Board Exams : 31 डिसेंबरला होणार दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्या तारखांची घोषणा

CBSE Board Exams Date Announced on 31st December: 31 डिसेंबरला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) परीक्षांच्या तारखांची घोषणा करण्यात येणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी शनिवारी ट्विटवरुन ही माहिती दिली आहे. यापूर्वी शिक्षणमंत्र्यांनी CBSE बोर्डाची 10 वी आणि 12 वीची परीक्षा जानेवारी-फ्रेब्रुवारी 2021 होणार नसल्याचे सांगितले होते. फेब्रुवारीनंतर परीक्षा कधी घ्यावी यासंदर्भात विचार सुरु असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

Major announcements for students & parents!

I will announce the date when the exams will commence for students appearing for #CBSE board exams in 2021.

Stay tuned. pic.twitter.com/Lvp9Lf0qsT

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) December 26, 2020