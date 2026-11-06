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CBSE Date Sheet 2027: सीबीएसईच्या दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; बारावीची परीक्षा...

CBSE releases 2027 board exam datesheet: सीबीएसईकडून दहावी-बारावीच्या २०२७ च्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; दहावीची परीक्षा ९ मार्चपर्यंत, तर बारावीची परीक्षा एप्रिलपर्यंत चालणार.
CBSE Date Sheet - AI Image

CBSE Date Sheet

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) २०२७ मध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. दोन्ही वर्गांच्या परीक्षा १६ फेब्रुवारी २०२७ पासून सुरू होणार आहेत. दहावीची परीक्षा ९ मार्चपर्यंत तर बारावीची परीक्षा १ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. सीबीएसईने १०१ दिवस आधीच परीक्षेच्या तारखांची घोषणा केली आहे.

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