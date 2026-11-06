CBSE Date Sheet 2027: सीबीएसईच्या दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; बारावीची परीक्षा...

New Delhi: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) २०२७ मध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. दोन्ही वर्गांच्या परीक्षा १६ फेब्रुवारी २०२७ पासून सुरू होणार आहेत. दहावीची परीक्षा ९ मार्चपर्यंत तर बारावीची परीक्षा १ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. सीबीएसईने १०१ दिवस आधीच परीक्षेच्या तारखांची घोषणा केली आहे..MBBS Admission: लाखो इच्छुक तरी एमबीबीएसच्या जागा रिक्त का? नीट उत्तीर्ण असूनही अनेक विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर होण्याचे का स्वप्न भंगले?.सीबीएसईने आज अधिकृत वेबसाईटवर परीक्षांचे वेळापत्रक प्रसिद्ध केले. यंदा दहावीच्या परीक्षांसाठी ८३ विषय, तर बारावीच्या परीक्षांसाठी १२१ विषयांचा समावेश आहे. सर्व परीक्षा सकाळी १०.३० वाजता सुरू होतील. विषयानुसार परीक्षेचा कालावधी दोन किंवा तीन तासांचा असणार आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.AI Job Crisis: साहेबांपासून शिपायांपर्यंत AI साऱ्यांच्याच नोकऱ्या खाणार! काय म्हणाले बिल गेट्स?.दहावीची परीक्षा ९ मार्चपर्यंतदहावीच्या परीक्षांना १६ फेब्रुवारी रोजी चित्रकला विषयाच्या पेपरने सुरुवात होईल. १७ फेब्रुवारीला गणिताचा पेपर होणार आहे. त्यानंतर २२ फेब्रुवारीला विज्ञान, २६ फेब्रुवारीला इंग्रजी, ३ मार्चला हिंदी आणि ८ मार्चला सामाजिक शास्त्राचा पेपर होईल. दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी विषयाची परीक्षा ४ मार्च २०२७ रोजी होणार आहे. दहावीची शेवटची परीक्षा ९ मार्चला होईल..बारावीची परीक्षा १६ फेब्रुवारीपासून१६ फेब्रुवारीला भौतिकशास्त्राच्या पेपरने बारावीच्या परीक्षेची सुरुवात होईल. २३ फेब्रुवारीला अकाउंटन्सी, २५ फेब्रुवारीला भूगोल आणि २७ फेब्रुवारीला रसायनशास्त्राची परीक्षा होणार आहे. २ मार्चला मानसशास्त्र, ३ मार्चला मराठीसह विविध प्रादेशिक भाषांचे पेपर, तर ५ मार्चला इंग्रजीची परीक्षा होईल..यानंतर ९ मार्चला गणित, १३ मार्चला हिंदी, १६ मार्चला अर्थशास्त्र, १९ मार्चला राज्यशास्त्र, २५ मार्चला जीवशास्त्र, २७ मार्चला इतिहास आणि ३० मार्चला समाजशास्त्राची परीक्षा होणार आहे. संगणक विज्ञान, इन्फॉर्मेटिक्स प्रॅक्टिसेस आणि माहिती तंत्रज्ञानाचे पेपर ३१ मार्चला होतील. बारावीचा शेवटचा पेपर १ एप्रिल रोजी असणार आहे..४० हजार विषय संयोजनांचा विचारपरीक्षांचे वेळापत्रक तयार करताना विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या विषयांचे संयोजन, प्रवेश परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक आणि परीक्षा केंद्रांवरील व्यवस्थेचा विचार करण्यात आल्याचे सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या कोणत्याही दोन विषयांच्या परीक्षा एकाच दिवशी येऊ नयेत, यासाठी ४० हजारांहून अधिक विषय संयोजनांचा अभ्यास करण्यात आला..मंडळाच्या माहितीनुसार, २०२७ च्या बोर्ड परीक्षांसाठी दहावीचे २६.५ लाखांहून अधिक, तर बारावीचे १९.८ लाखांहून अधिक विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत. परीक्षांचे वेळापत्रक लवकर जाहीर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे नियोजन, उजळणी आणि सरावासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे..कुठे पाहाल परीक्षांचे वेळापत्रक?विद्यार्थ्यांना सीबीएसईच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांची संपूर्ण विषयवार डेटशीट डाउनलोड करता येईल. त्यासाठी cbse.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. विद्यार्थ्यांनी आपल्या विषयाचा अचूक कोड आणि परीक्षेची तारीख अधिकृत वेळापत्रकात तपासून घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.