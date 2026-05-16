देश

CBSE चा मोठा निर्णय; आता नववीत तीन भाषा शिकणे अनिवार्य, नवीन नियम १ जुलैपासून लागू होणार

CBSE Makes Three Languages Mandatory For Class 9 Students From July 2026 : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला चालना देत नववीत तीन भाषा अनिवार्य; दोन भाषा भारतीय असणे बंधनकारक, तिसऱ्या भाषेचा बोर्डात स्वतंत्र पेपर नाही
CBSE Makes 3 Languages Mandatory for Class 9

CBSE Makes 3 Languages Mandatory for Class 9

esakal

Sandip Kapde
Updated on

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने शालेय शिक्षणातील भाषा धोरणात मोठा बदल केला आहे. आता २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून नववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा नवा नियम १ जुलै २०२६ पासून देशभरातील सर्व सीबीएसई शाळांमध्ये लागू होणार आहे. मात्र, दिलासा देणारी बाब म्हणजे तिसऱ्या भाषेचा दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत स्वतंत्र पेपर घेतला जाणार नाही.

Loading content, please wait...
CBSE Exams
CBSE Board
cbse latest news
cbse exam news