Uttar Pradesh : जनगणना २०२७ च्या स्व-गणनेला सुरुवात; ४० प्रश्नांद्वारे नोंदवली जाणार माहिती, CM योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते शुभारंभ

उत्तर प्रदेशात जनगणना २०२७ अंतर्गत स्व-गणना (सेल्फ एन्युमरेशन) आणि घराघरांत जाऊन माहिती संकलित करण्याच्या मोहिमेला सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) सुरुवात झाली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखनौ येथील लोकभवनात या मोहिमेचा शुभारंभ केला. या प्रक्रियेत नागरिकांकडून जात, धर्म, कौटुंबिक स्थिती आणि लोकसंख्याविषयक बाबींशी संबंधित एकूण ४० प्रश्नांची माहिती घेतली जाणार आहे..जनगणनेतील अचूक माहितीच्या आधारे राज्याच्या विकास योजना आणि सरकारी धोरणे आखण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावेळी सांगितले. आतापर्यंत अनेक योजना २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीच्या आधारे राबवल्या जात होत्या. नव्या जनगणनेमुळे गरजू आणि वंचित घटकांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवणे अधिक सोपे होईल, असेही त्यांनी नमूद केले..उत्तर प्रदेशच्या जनगणनेला विशेष महत्त्वउत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेता या राज्यातील जनगणनेला राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर महत्त्व असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. भारतातील प्रत्येक सहावा नागरिक आणि जगातील प्रत्येक छत्तिसावा व्यक्ती उत्तर प्रदेशातील असल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला.राज्यातील प्रत्येक नागरिकाची अचूक नोंद होणे आवश्यक आहे. जनगणनेतून मिळणारी माहिती भविष्यातील विकासाचे नियोजन, सरकारी योजनांची आखणी आणि विविध सामाजिक घटकांच्या गरजा समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..जनगणनेत ४० प्रश्नांची माहिती संकलित होणारजनगणना २०२७ अंतर्गत घरांची यादी तयार करणे आणि घरांची गणना करण्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. आता स्व-गणना आणि घराघरांत जाऊन माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.या टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची कौटुंबिक स्थिती, जात, धर्म आणि लोकसंख्याविषयक माहिती नोंदवली जाणार आहे. यासाठी एकूण ४० प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागरिकांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि अचूक माहिती द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले..जिल्हाधिकाऱ्यांना नियमित आढावा घेण्याचे निर्देशजनगणनेची प्रक्रिया प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने या मोहिमेचे स्वतः नेतृत्व करावे आणि कामाच्या प्रगतीवर नियमित लक्ष ठेवावे, असे त्यांनी सांगितले.ब्लॉक स्तरावर तसेच नागरी भागांमध्ये कामाचा आढावा घेण्यावर भर देण्यात आला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दर अर्ध्या तासाला प्रगती तपासावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.जनगणनेतील अचूक आणि सर्वसमावेशक माहितीमुळे सरकारी योजनांचे लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत होईल. त्यामुळे प्रशासनाबरोबरच नागरिकांचाही सहभाग या मोहिमेत महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.