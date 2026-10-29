Union Cabinet Decisions: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; ३ टक्के महागाई भत्ता वाढीसह तीन योजनांना हिरवा कंदील, केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णय

नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के महागाई भत्त्याची दिवाळी भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजना, ‘खेलो इंडिया क्रीडा साहित्य उत्पादन’ योजना आणि ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्रामस्वराज’ योजना या तीन महत्त्वाच्या योजनांनाही आज मंजुरी दिली आहे. महागाई भत्त्यासह या तीन योजनांवरील एकत्रित खर्च २९ हजार २६७ कोटी रुपयांचा असेल. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती दिली. कंटेनर उत्पादनात चिनी मक्तेदारीला आव्हान देण्यासाठी आणि भारताला कंटेनर उत्पादनाचे केंद्र बनविण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची योजना राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. ही योजना दीर्घकालीन असून १३ वर्षे म्हणजेच २०३९-४० पर्यंत सुरू राहणार आहे. यासाठी पोलाद उत्पादकांना कंटेनर उत्पादनासाठी विशेष प्रोत्साहनही दिले जाणार असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले..क्रीडा साहित्य उत्पादन वाढविण्यासाठी एक हजार ८५६ कोटी रुपयांची ‘खेलो इंडिया क्रीडा साहित्य उत्पादन प्रोत्साहन’ योजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सध्या क्रीडा साहित्य उत्पादन मेरठ (उत्तर प्रदेश), जालंधर व लुधियाना (पंजाब) आणि जम्मू (जम्मू-काश्मीर) या केंद्रांमध्ये होते. तसेच हे उत्पादन प्रामुख्याने ‘एमएसएमई’ (मध्यम सूक्ष्म लघू उद्योग) क्षेत्राद्वारे केले जाते. .या क्षेत्राला येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, क्रीडा साहित्य उत्पादन केंद्रांचा विस्तार करणे यासाठी २०३३-३४ पर्यंत म्हणजेच आठ वर्षे चालणारी योजना राबविली जाईल. त्याअंतर्गत देशात क्रीडा साहित्य उत्पादनासाठी चार विशेष एकात्मिक विभाग तयार केले जातील. प्रत्येक क्षेत्र किमान ३०० एकराचे असेल. यातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा साहित्य उत्पादन अपेक्षित आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.ग्रामस्वराज योजनापंचायत स्तरावरील लोकप्रतिनिधींच्या क्षमतावृद्धीसाठी, प्रशिक्षणासाठी प्रधानमंत्री विकसित ग्रामस्वराज योजना राबविणारपाच वर्षे म्हणजेच २०३०-३२ पर्यंत चालणाऱ्या या योजनेसाठी सात हजार ३९५ कोटी रुपयांची तरतूदग्रामीण भागातील २.७८ लाख ग्रामपंचायतींच्या ३२ लाखाहून अधिक लोकप्रतिनिधींना या योजनेचा लाभ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.