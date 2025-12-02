8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारचं मोठं विधान; कर्मचाऱ्यांची 'ही' मागणी फेटाळून लावली

Government Employee: आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्त्याचा मूळ वेतनामध्ये समावेश करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिलं आहे. आठवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या संदर्भाने लोकसभेत चर्चा झाली. लिखित प्रश्नांच्या उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. .कर्मचारी संघटनांनी मूळ वेतनामध्ये ५० टक्के डीए लागू करण्याची मागणी केली होती. सरकारने एक्सवर पोस्ट करत, याबाबतचे दावे फेटाळून लावले आहेत. सेवानिवृत्त सरकारी कर्चाऱ्यांना डीएमधील वाढ आणि भविष्यातील वेतन आयोगाचे लाभ मिळणार नाहीत, असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे..राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मूळ वेतनामध्ये डीआर समाविष्ट करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव नाही. ज्या पद्धतीने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात डीए समाविष्ट होणार नाही, तशाच पद्धतीने पेन्शनर्सनाही डीआर मिळणार नाही..Ahilyanagar Leopard Attack : बिबट्याच्या अचानक हल्ल्याने भागूबाई खोडदे यांचा बळी; पारनेर तालुक्यात भीतीचं वातावरण!.लोकसभेत केंद्रीय मंत्र्यांनी लिखित उत्तरात अधिकृतपणे सांगितलं की, केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी डीए आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डीआर प्रणाली संपुष्टात आणणार नाही. सुरुवातीप्रमाणेच महागाई भत्ता लागू असेल..Pune Voter List : मतदार यादीवर हरकत नोंदविण्यासाठी आज शेवटचा दिवस; हरकतींची संख्या १२ हजाराच्या वर!.दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना सध्या डीए आणि डीआर ५५ टक्के इतका मिळतो. ऑक्टोबर महिन्यात दिवाळीपूर्वी डीए आणि डीआरमध्ये ३ टक्के वाढ झालेली होती. देशातले ५० लाख सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाखांपेक्षा जास्त पेन्शनर्सना आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा आहे. केंद्र सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीलाच आयोगाची घोषणा केली होती. कारण सातव्या वेतन आयोगाचा दहा वर्षांचा कर्यकाळ २०२५ मध्ये पूर्ण होत आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून नवीन वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.