देश

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारचं मोठं विधान; कर्मचाऱ्यांची 'ही' मागणी फेटाळून लावली

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या नाकारल्या आहेत. याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलीय.
central government employee

central government employee

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Government Employee: आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्त्याचा मूळ वेतनामध्ये समावेश करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिलं आहे. आठवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या संदर्भाने लोकसभेत चर्चा झाली. लिखित प्रश्नांच्या उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली.

Loading content, please wait...
Central Government
government employees
seventh pay commission

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com