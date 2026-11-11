Fertilizer Subsidy Hike : रब्बी हंगामासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; खतांच्या अनुदानात तब्बल ६४% वाढ, DAP ची गोणी कितीला मिळणार?

रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक दिलासा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या कच्च्या मालाचे दर गगनाला भिडलेले असताना, त्याचा कोणताही आर्थिक बोजा शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने खतांच्या अनुदानात तब्बल ६४ टक्क्यांची घसघशीत वाढ केली आहे. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी फॉस्फेट आणि पोटॅश (P&K) खतांच्या पोषक तत्त्वाधारित अनुदानासाठी (NBS) तब्बल ६२ हजार ३७०.०२ कोटी रुपयांच्या भव्य तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या रब्बी हंगामाच्या तुलनेत यंदाच्या खत अनुदानात सरकारने २४ हजार ४१७ कोटी रुपयांची थेट अतिरिक्त वाढ केली आहे..Oxford Naga Remains : १०० वर्षांनंतर पूर्वज परतले! इंग्रजांनी पळवून नेलेल्या ३९ मानवी कवट्या अखेर भारताला परत; लंडनमध्ये ऐतिहासिक सोहळा!.जागतिक युद्धाच्या भडक्यातही दरांना ब्रेक!सध्या पश्चिम आशियामध्ये अमेरिका-इराण-इस्रायल यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळे आंतरराष्ट्रीय खत पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. कच्चा माल आणि आयात खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. मात्र, या आंतरराष्ट्रीय दरवाढीचा फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसू नये म्हणून सरकारने अनुदानाचा मोठा भार स्वतःच्या तिजोरीवर उचलला आहे:DAP चा दर नियंत्रित : बाजारात भाव वाढलेले असतानाही शेतकऱ्यांना 'डीएपी'ची (DAP) ५० किलोची गोणी अवघ्या १ हजार ३५० रुपयांनाच मिळणार आहे.२८ प्रकारच्या खतांना लाभ : केंद्र सरकारने पी आणि के गटातील डीएपी (DAP), एमओपी (MOP), एसएसपी (SSP) आणि एनपीकेएस (NPKS) अशा २८ प्रकारच्या खतांवर अनुदान लागू केले आहे..आकडेवारीत समजून घ्या अनुदानातील वाढरब्बी हंगाम २०२५-२६ : ३७,९५२.२९ कोटी रुपयेरब्बी हंगाम २०२६-२७ : ६२,३७०.०२ कोटी रुपयेएकूण अतिरिक्त तरतूद : २४,४१७.७३ कोटी रुपयेअनुदानातील निव्वळ वाढ : सुमारे ६४.३ टक्के.Germany Kebab Chaos : अवघ्या ९० रुपयांत कबाब खाण्यासाठी रस्त्यावर उतरली तुफान गर्दी; शहरात पेटला भडका, थेट हेलिकॉप्टर पाचारण!.महाराष्ट्रातील रब्बी पिकांना होणार थेट फायदामहाराष्ट्रात सध्या रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, करडई आणि मोहरी यांसारख्या पिकांची पेरणी जोरात सुरू आहे. या पिकांच्या मुळांची वाढ होण्यासाठी फॉस्फरस आणि रोगप्रतिकारक्षमता वाढवण्यासाठी पोटॅशची नितांत गरज असते. ऐन पेरणीच्या काळात खतांचे भाव स्थिर राहिल्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. आता केंद्राच्या या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन खतांची दुकानांवर वेळेत उपलब्धता होणे हीच शेतकऱ्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.