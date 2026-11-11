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Fertilizer Subsidy Hike : रब्बी हंगामासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; खतांच्या अनुदानात तब्बल ६४% वाढ, DAP ची गोणी कितीला मिळणार?

Cabinet Decision for Farmers : ६२,३७० कोटींची घसघशीत तरतूद; जागतिक युद्धाची झळ शेतकऱ्यांना बसू नये म्हणून केंद्राचे मोठे पाऊल!
Fertilizer subsidy of Rs 62,370 crore approved for Rabi season

Fertilizer subsidy of Rs 62,370 crore approved for Rabi season

Sakal

Vinayan
Updated on

रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक दिलासा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या कच्च्या मालाचे दर गगनाला भिडलेले असताना, त्याचा कोणताही आर्थिक बोजा शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने खतांच्या अनुदानात तब्बल ६४ टक्क्यांची घसघशीत वाढ केली आहे.

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