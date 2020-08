फक्त कॅमेऱ्यासमोर ‘मास्क’मधून सूट

नवी दिल्ली - चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांच्या चित्रीकरणासाठी केंद्र सरकारने नवी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जाहीर केली आहे. कॅमेऱ्यासमोर असलेल्या कलाकारांव्यतिरिक्त चित्रीकरणात सहभागी असलेल्या सर्वांनी मास्क वापरणे आणि एकमेकांपासून किमान सहा फुटांचे अंतर ठेवणे गरजेचे असणार आहे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांपासून चित्रपट व दूरचित्रवाणी मालिकांचे चित्रीकरण बंद होते. या महिन्यात त्यात काही प्रमाणात सूट देण्यात आली होती. आता केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज चित्रीकरणाबाबतची नवी कार्यप्रणाली जारी केली. आरोग्य आणि गृहमंत्रालयाशी चर्चा केल्यानंतर ही कार्यप्रणाली जाहीर करण्यात आल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा नवी कार्यप्रणाली

कॅमेऱ्यासमोर असलेल्या कलाकारांना मास्क न लावता चित्रीकरण करता येऊ शकेल. उर्वरित सर्वांनी मास्क लावणे व किमान सहा फुटांचे शारीरिक अंतर ठेवणे गरजेचे ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, इतर वैद्यकीय उपचार सुरू असलेल्यांना लोकांशी थेट संपर्काची कामे देऊ नयेत

चित्रीकरणाची ठिकाणे, रेकॉर्डिंग स्टुडिओ, एडिटिंग रूम, भोजन व्यवस्था अशा सर्व ठिकाणी शारीरिक अंतराच्या नियमाची अंमलबजावणी आवश्‍यक

चित्रीकरणाला आवश्‍यक तेवढ्याच लोकांना बोलावण्यात यावे

चित्रीकरणादरम्यान प्रेक्षकांना परवानगी नाही

निवास व्यवस्था करतानाही सर्व नियमांचे काटेकोर पालन आवश्‍यक

एकापेक्षा अधिक चित्रपटांचे/मालिकांचे चित्रीकरण होणाऱ्या स्टुडिओमध्ये कामांच्या वेळांची विभागणी गरजेची.

एकापेक्षा जास्त प्रॉडक्शनच्या लोकांना एकाचवेळी बोलावू नये.

चित्रीकरणाची स्थळे, कॅफेटेरिया, मेकअप रूम, व्हॅनिटी व्हॅन, स्वच्छतागृहे यांचे नियमित निर्जंतुकीकरण आवश्‍यक

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना हातमोजे, बूट, मास्क, पीपीई किट अशा आवश्‍यक गोष्टी उपलब्ध करून द्याव्यात - केसांचे विग, मेकअपचे साहित्य, कपडे यांचा सामायिक वापर नको

- मेकअप आर्टिस्ट, हेअर स्टायलिस्ट यांनी योग्य ते पीपीई किट वापरावे



Web Title: Central Government has announced a new SOP for the shooting of films,TV series