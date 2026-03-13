LPG Gas Shortage: 'एलपीजी गॅस'ऐवजी 'पीएनजी' कनेक्शन घ्या! केंद्र सरकारचं आवाहन; पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचं मान्य

Daily LPG bookings surge to 76 lakh against 55 lakh deliveries: . देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प शंभर टक्के क्षमतेने कार्यरत आहेत. कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा त्यांच्याकडे असून हा पुरवठा अबाधित असल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादनात भारत स्वयंपूर्ण आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली, ता. १३ ः ‘‘ देशभरातील सर्वसामान्य ग्राहक आणि व्यावसायिकांनी एलपीजी गॅस सिलिंडरऐवजी सहजपणे उपलब्ध असलेल्या ‘पीएनजी’ गॅसचा वापर करावा, त्यासाठी त्याचे कनेक्शन घ्यावे,’’ असे आवाहन आज केंद्र सरकारकडून करण्यात आले. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी सागरी वाहतूक विस्कळीत झाली असल्याने ‘एलपीजी’ गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे.

