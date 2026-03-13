LPG Gas Shortage: 'एलपीजी गॅस'ऐवजी 'पीएनजी' कनेक्शन घ्या! केंद्र सरकारचं आवाहन; पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचं मान्य

नवी दिल्ली, ता. १३ ः '' देशभरातील सर्वसामान्य ग्राहक आणि व्यावसायिकांनी एलपीजी गॅस सिलिंडरऐवजी सहजपणे उपलब्ध असलेल्या 'पीएनजी' गॅसचा वापर करावा, त्यासाठी त्याचे कनेक्शन घ्यावे,'' असे आवाहन आज केंद्र सरकारकडून करण्यात आले. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी सागरी वाहतूक विस्कळीत झाली असल्याने 'एलपीजी' गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे..''देशात दीड कोटीहून अधिक घरगुती पीएनजी कनेक्शन आहेत. त्याशिवाय पीएनजी कनेक्शन सहजपणे घेता येईल, अशी देशभरात साठ लाख घरे आहेत. या घरांनी पीएनजी कनेक्शन घेतल्यास एलपीजी गॅसच्या मागणीवरील ताण कमी होईल,'' असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना ही माहिती दिली. देशभरात सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प शंभर टक्के क्षमतेने कार्यरत आहेत. कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा त्यांच्याकडे असून हा पुरवठा अबाधित असल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादनात भारत स्वयंपूर्ण झाल्याची ग्वाही शर्मा यांनी दिली. .देशातील ग्राहक३३ कोटी ३७ लाखएकूण ग्राहक-----------१० कोटी ५६ लाखउज्ज्वलाचे लाभार्थी-----------२५ हजार ६०५वितरक-----------१ लाख १ हजार ४६९किरकोळ विक्री केंद्रे-----------५०-५५ लाखदररोज होणारेएलपीजीचे वितरण-----------७५ ते ७६ लाखरोजचे बुकिंग.ग्राहकांना तक्रारी नोंदविता याव्यात म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांच्या कॉल सेंटरची संख्या ४०० करण्यात आली असून दूरध्वनी लाइनची संख्या सहाशे एवढी करण्यात आली आहे.- सुजाता शर्मा, पेट्रोलियम सचिवपुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून- घरगुती गॅस सिलिंडरचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित - रुग्णालये, शैक्षणिक संस्थांना एलपीजी पुरविणार- 'एलपीजी'च्या देशांतर्गत उत्पादनात ३० टक्क्यांची वाढ- व्यावसायिक सिलिंडरच्या वितरणाचा प्राधान्यक्रम राज्ये ठरविणार- केरोसिनच्या ४८ हजार किलोलिटर अतिरिक्त पुरवठ्यास मंजुरी- हॉटेल, रेस्टॉरंटला कोळसा उपलब्ध करून देणार.