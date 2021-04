CBSE दहावी परीक्षा रद्द; निकाल कसा लागणार शिक्षणमंत्र्यांनी केलं स्पष्ट

CBSE 10th board exam : नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचं वातावरण दिवसेंदिवस आणखी गडद होताना दिसत आहे. रुग्णसंख्याही झपाट्याने वाढत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर १२वीच्या परीक्षांना स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी दिली.

परीक्षा रद्द केल्यानंतर विद्यार्थी तसेच पालकांच्या मनात निकालाबाबतचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी रद्द करण्यात आलेल्या १० वीच्या परीक्षेचा निकाल कसा लावण्यात येणार आहे, याबाबत ट्विटरद्वारे माहिती दिली आहे. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, बारावीची परीक्षा येत्या ४ ते १४ मे या कालावधीत होणार होती. मात्र, ती पुढे ढकलण्यात आली आहे.

Honourable Prime Minister reiterated that the well-being of the students has to be the top priority for the Government. — Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) April 14, 2021

येत्या एक जून रोजी परिस्थितीचा आढावा घेऊन परीक्षा घेण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाणार आहे. परीक्षेची तारीख निश्‍चित करण्यापूर्वी १५ दिवस विद्यार्थ्यांना सूचित केले जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे परीक्षा कधी होणार, होणार की नाही, अशी चिंता लागून असलेले विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

Looking to the present situation of the pandemic and school closures, and also taking in account the safety and well-being of the students, it is decided as follows: — Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) April 14, 2021

सीबीएसईच्या दहावीच्या परीक्षेबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, ही परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. या परीक्षेचा निकाल हा मंडळाने तयार केलेल्या वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे जाहीर केला जाणार आहे. यात पद्धतीने दिलेले गुण हे कमी वाटत असल्यास विद्यार्थ्यांना कोरोना प्रादुर्भाव निवळल्यानंतर दहावीच्या परीक्षा देण्याची संधी देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

The situation will be reviewed on 1st June 2021 by the Board, and details will be shared subsequently. A notice of at least 15 days will be given before the start of the examinations. — Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) April 14, 2021

सीबीएसईच्या परीक्षांबाबत निर्णय झाला असला, तरी आयसीएसईच्या परीक्षांबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या मंडळाशी संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये अजूनही धास्ती कायम आहे. मात्र, सीबीएसईप्रमाणेच या परीक्षा देखील पुढे ढकलण्यात येतील, असे सरकारी स्तरावरून सांगण्यात येत आहे.

Any candidate who is not satisfied with the marks allocated to him/her on this basis will be given an opportunity to sit in an exam as and when the conditions are conducive to hold the exams. — Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) April 14, 2021

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)