मोठी बातमी! कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटचा धोका; केंद्र सरकारकडून राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी

नवी दिल्ली- केरळमध्ये कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटची लागण झालेला पहिला रुग्ण आढळून आला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार अलर्ट झालं आहे. यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून राज्यांसाठी खबरदारीच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. (Centre issues advisory to states after first case of new coronavirus variant)

केरळमध्ये कोरोनाचा नवा व्हेरियंट JN.1 आढळून आला आहे. तिरुवनंतपुरतमधील एका ७९ वर्षीय महिलेला या विषाणूची लागण झाली आहे. येणारे काही दिवस सण-उत्सवांचे आहेत. त्यामुळे विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी काही खबरदारी घेण्याची गरज आहे, असं केंद्र सरकारच्या सूचनेमध्ये म्हणण्यात आलं आहे.