GST on Employment Services: रोजगार सेवा उद्योगावरील जीएसटी पाच टक्के?; केंद्र सरकारचा विचार, दिवंगत अजित पवार यांच्या पत्राच्या आधारे हालचाली

-अजय बुवानवी दिल्ली : श्रमसंहिता लागू झाल्यानंतर रोजगार सेवा आणि मनुष्यबळ आउटसोर्सिंग उद्योगावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर गांभिर्याने विचार सुरू असल्याचे समजते. दिवंगत उपमुख्यमंत्री व तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता आणि या मागणीसाठी त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सप्टेंबरमध्ये पत्र पाठविले होते. .स्थलांतरित कामगार, पहिल्यांदा नोकरी करणारे तरुण, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना रोजगार सेवा उद्योगामार्फत औपचारिक रोजगार मिळतो. रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांकडून या कामगारांना वेळेवर वेतन, ईपीएफ, ईएसआय आणि कौशल्यविकास यांसारख्या सुविधाची हमीही मिळते. मात्र, या रोजगार सेवांवर सध्या १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. सद्यस्थितीत चैनीच्या वस्तू, सेवांवरील जीएसटी १८ टक्के आहे. त्यामुळे अनेक उद्योग औपचारिक स्टाफिंग सेवा घेण्याऐवजी अनौपचारिक आणि असंघटित क्षेत्राकडे वळतात. परिणामी सरकारला जीएसटी महसूल मिळत नाही; तसेच कामगारही सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित राहत असल्याचे रोजगार सेवा उद्योगाची प्रतिनिधी संस्था 'इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन'चे म्हणणे आहे..या फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने २० ऑगस्ट रोजी अजित पवार यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर अजित पवार यांनी एक सप्टेंबर रोजी सीतारामन यांना पत्र पाठविले होते आणि रोजगार सेवा उद्योगाचा जीएसटी १८ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्याबरोबरच या उद्योगाचा 'मेरिट सर्व्हिसेस' श्रेणीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. यातून जीएसटी महसूल वाढेल याकडेही लक्ष वेधले होते. तमिळनाडू, कर्नाटक, दिल्ली या सरकारांनीही याच मागणीचे समर्थन केले होते..नेमकी अडचण काय?बहुतेक उद्योगांमध्ये जीएसटी दर सुमारे पाच टक्के आहे. अनेक उद्योग कामगार भरती करण्यात अतिरिक्त १३ टक्के जीएसटी देण्यासाठी अनुत्सुक असल्याने अनौपचारिक पद्धतीने कामगार भरती केली जाते. पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल ९३ टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यामुळे कामगारांना कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित राहावे लागते..२३ हजार कोटींनी महसूल वाढेल'इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन'च्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रातून रोजगार सेवा क्षेत्रातून दरवर्षी ७,४१६ कोटी रुपये जीएसटी जमा होतो. हा महसूल राज्याच्या जीएसटी संकलनाच्या १.९५ टक्के आहे.सेवा क्षेत्रातून दरवर्षी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (ईपीएफ) १९,५२१ कोटी रुपये, तर 'ईएसआय'मध्ये ४,०७६ कोटी रुपयांचे योगदान दिले जाते.देशातील एकूण जीएसटी संकलनात रोजगार सेवा उद्योगाचा वाटा सुमारे १.५ टक्के असून, देशभरातून सुमारे ३२,३५८ कोटी रुपये वार्षिक जीएसटी सेवा उद्योगाकडून येतो.जीएसटी दर ५ टक्क्यांवर आणल्यास औपचारिक रोजगार वाढून अतिरिक्त २३,००० कोटी रुपये जीएसटी संकलन होऊ शकते.