Chamoli Tunnel Accident: १९ कामगारांना रात्रीतून बाहेर काढले; चमोलीतील बोगदा दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांकडून मदतकार्याची पाहणी

उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील मायापूर (पिपलकोटी) येथे बांधकामाधीन जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात गुरुवारी भीषण दुर्घटना घडली. बोगद्यात अचानक दरड कोसळून मोठ्या प्रमाणावर गाळ आणि पाणी शिरल्याने २२ कामगार अडकले. बचाव पथकाने १९ कामगारांना बाहेर काढले; मात्र त्यापैकी ७ जणांचा मृत्यू झाला. अद्याप ३ कामगार बेपत्ता असून त्यांचा युद्धपातळीवर शोध सुरू आहे..बोगद्यात पाणी अन् गाळ शिरल्याने दुर्घटनागुरुवारी दुर्घटना घडली त्यावेळी बोगद्यात एकूण २२ कामगार काम करत होते. दरड कोसळल्यानंतर बोगद्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि गाळ शिरला. त्यामुळे कामगार आत अडकले. बचाव पथकांनी रात्री उशिरापर्यंत रेस्क्यू ऑपरेशन राबवत १९ कामगारांना बाहेर काढले.मात्र, यापैकी ७ कामगारांचा मृत्यू झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. मृतांमध्ये उत्तराखंडसह बिहार आणि झारखंडमधील कामगारांचा समावेश आहे..NDRF, SDRF अन् ITBPकडून बेपत्ता कामगारांचा शोधबोगद्यात अद्याप मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले असून ३ कामगार बेपत्ता आहेत. त्यांचा शोध घेण्यासाठी NDRF, SDRF, ITBP आणि पोलीस दलाच्या पथकांकडून संयुक्त बचावकार्य सुरू आहे. बोगद्यातील पाणी उपसण्यासोबतच दरड आणि गाळ हटवण्याचे कामही वेगाने सुरू करण्यात आले आहे..Maharashtra School Recruitment : शिक्षकांनंतर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची महाभरती! कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल पदे भरण्यास मान्यता; 'या' तारखेचा शासन निर्णय जारी.मुख्यमंत्री धामींची घटनास्थळी पाहणीघटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलिकॉप्टरने पिपलकोटी येथे पोहोचले. त्यांनी घटनास्थळी सुरू असलेल्या बचावकार्याची पाहणी करून अधिकाऱ्यांकडून परिस्थितीची माहिती घेतली.जिल्हाधिकारी गौरव कुमार यांना बेपत्ता कामगारांचा शोध घेण्यासाठी उपलब्ध सर्व संसाधनांचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बचावकार्याला कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी आवश्यक यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे..जखमी कामगारांवर गोपेश्वरमध्ये उपचारदुर्घटनेत जखमी झालेल्या कामगारांना तातडीने गोपेश्वर जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, बोगद्यातील पाणी आणि ढिगारा हटवून बेपत्ता कामगारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.